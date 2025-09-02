Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Un centenar de pasajeros se quedan atrapados en un tren de la R14 de Rodalies en Alcover (Tarragona)

Un centenar de personas se han quedado atrapadas este martes por la mañana en el interior de un tren averiado entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Alcover (Alt Camp). El convoy, de la línea R14, estaba realizando el trayecto entre Lleida y Barcelona cuando ha sufrido una avería que lo ha obligado a pararse, todavía por causas desconocidas. Renfe informa que todos los pasajeros ya han podido bajar del tren y que serán trasladados a Tarragona. Más información