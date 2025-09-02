En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Un incendio interrumpe este miércoles la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell y una avería cerca del Clot interrumpe este lunes la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur en Rodalies
Rodalies sufre un fin de semana de retrasos e interrupciones
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Un centenar de pasajeros se quedan atrapados en un tren de la R14 de Rodalies en Alcover (Tarragona)
Un centenar de personas se han quedado atrapadas este martes por la mañana en el interior de un tren averiado entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Alcover (Alt Camp). El convoy, de la línea R14, estaba realizando el trayecto entre Lleida y Barcelona cuando ha sufrido una avería que lo ha obligado a pararse, todavía por causas desconocidas. Renfe informa que todos los pasajeros ya han podido bajar del tren y que serán trasladados a Tarragona. Más información
Circulación restablecida también en la R1
Circulación restablecida en la R1 restablerta entre Blanes y Caldes de Malavella.
Restablecidas las R11 y RG1, pero no la R1
A las 10:15 horas se ha restablecido la circulación de la RG1 y R11 entre Caldes de Malavella y Maçanet-Massanes. Los trenes circulan con retrasos de más de 45 minutos. La R1 continua interrumpida entre Blanes y Maçanet
Retrasos de más de 20 minutos en la R4
A la interrupción de la circulación en la R1, R11 y RG1 se suma esta mañana problemas en la R4: los trenes circulan con retrasos que pueden superar los 20 minutos.
Sin pevisión de cuándo se recuperará la circulación en la R1, RG1 y R11
Un portavoz de Adif explica que se está trabajando sobre las dos zonas afectadas por la caída de dos árboles y que se han desplazado equipos y maquinaria especializados, pero no indica a qué hora podrá restablecerse el servicio. Más información
Servicio alternativo en la R1 y R11
Rodalies ha puesto en marcha finalmente el servicio alternativo por carretera por el corte de la R1, RG1 y R11 entre Blanes i Maçanet Massanes, y entre Maçanet-Massanes, Sils y Caldes de Malavella. Más información
Rodalies prepara transporte alternativo para el tramo interrumpido por la caída de un árbol
Rodalies busca en estos momentos autocares para organizar el transporte alternativo entre Blanes y Maçanet afectado por el corte de circulación a consecuencia de la caída de un árbol sobre las vías.
Interrumpida la circulación de la R1, RG1 y R11 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol
Rodalies Barcelona, línea R1, RG1 y R11: Se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol sobre la infraestructura. Se está trabajando en su retirada a la mayor brevedad posible.
Extinguido el incendio, Adif restablece la circulación en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Extinguido el incendio, se restablece la circulación por la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Un total de 16 trenes de alta velocidad han quedado afectados, sea por quedar paralizados en las vías o por no poder salir a la hora programada. Más información
16 trenes afectados por el corte de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
La línea se ha interrumpido poco después de las 16:00 hasta las 18:00 horas, y ha afectado la circulación de 16 trenes, algunos parados entre las vías y otros sin poder salir a la hora programada.
