En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Un incendio interrumpe este miércoles la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell y una avería cerca del Clot interrumpe este lunes la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur en Rodalies
Rodalies sufre un fin de semana de retrasos e interrupciones
Meritxell M. PaunéMeritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Rodalies prepara transporte alternativo para el tramo interrumpido por la caída de un árbol
Rodalies busca en estos momentos autocares para organizar el transporte alternativo entre Blanes y Maçanet afectado por el corte de circulación a consecuencia de la caída de un árbol sobre las vías.
Interrumpida la circulación de la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol
Rodalies Barcelona, línea R1: Se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol sobre la infraestructura. Se está trabajando en su retirada a la mayor brevedad posible.
Extinguido el incendio, Adif restablece la circulación en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Extinguido el incendio, se restablece la circulación por la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Un total de 16 trenes de alta velocidad han quedado afectados, sea por quedar paralizados en las vías o por no poder salir a la hora programada. Más información
16 trenes afectados por el corte de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
La línea se ha interrumpido poco después de las 16:00 hasta las 18:00 horas, y ha afectado la circulación de 16 trenes, algunos parados entre las vías y otros sin poder salir a la hora programada.
Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras que el resto de circulaciones se encuentran paradas en las vías o no han salido. Lee más aquí
Activado el plan Ferrocat en prealerta tras interrumpirse la circulación de la R15 por una avería entre Riba-roja y Aragón
Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat este miércoles después de interrumpirse la circulación de la línea R15 de Rodalies por un tren de pasajeros averiado en el tramo entre Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Faio (Zaragoza), informa en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press. Los viajeros disponen de un servicio alternativo por carretera entre Nonaspe y Tarragona, y del resto de trenes regionales hasta Barcelona. Más información
Los trenes del R4 circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos
Como viene sucediendo en los últimos días, los trenes del R4 circulan con demoras, que por el momento pueden superar los 20 minutos. Rodalies informa que es debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Se mantienen los retrasos de 25 minutos en la R4
Se mantienen los retrasos en la línea R4 que se han producido a lo largo del día, y que pueden superar los 25 minutos. Rodalies señala que se deben a las limitaciones de velocidad establecidas en el tramo de vía única por las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Solucionada la incidencia en las pantallas y megafonía de las estaciones
Rodalies informa que la megafonía y las pantallas de las estaciones ya funcionan correctamente e informan a tiempo real de las próximas circulaciones de forma certera. Poco antes de las 16:00 horas, una incidencia ha provocado que los monitores e incluso los avisos que se escuchan en las estaciones fueran en algunas paradas incorrectas. Por ello Rodalies ha recomendado por las redes a los usuarios que comprobaran su destinación en el frontal y lateral de los trenes.
Información que puede ser incorrecta por problemas en la megafonía y monitores en algunas estaciones
La información sobre el paso de trenes puede ser incorrecta en las estaciones de Rodalies esta tarde debido a una incidencia en la megafonía y los monitores en algunas paradas.
Rodalies recomienda a los usuarios que comprueben las destinaciones en el frontal y lateral de los trenes.
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias este domingo y lunes en Catalunya