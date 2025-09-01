Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Información que puede ser incorrecta por problemas en la megafonía y monitores en algunas estaciones

La información sobre el paso de trenes puede ser incorrecta en las estaciones de Rodalies esta tarde debido a una incidencia en la megafonía y los monitores en algunas paradas.

Rodalies recomienda a los usuarios que comprueben las destinaciones en el frontal y lateral de los trenes.