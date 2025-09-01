Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Un incendio interrumpe este miércoles la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid

Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell y una avería cerca del Clot interrumpe este lunes la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur en Rodalies

Rodalies sufre un fin de semana de retrasos e interrupciones

Interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, con afectación hasta Girona y Figueres..

Interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, con afectación hasta Girona y Figueres..

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot en Barcelona / JORDI OTIX

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

