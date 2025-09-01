Cortadas las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies por la caída de dos árboles sobre la catenaria

La circulación de las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies se ha cortado este lunes por la mañana por la caída de dos árboles sobre la catenaria por culpa de las "condiciones meteorológicas adversas".

En concreto, el corte afecta desde poco después de las 7:00 horas de la mañana a la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, y a la RG1 entre Blanes y Caldes de Malavella, por la caída de un árbol sobre la infraestructura, ha informado Adif. Apenas media hora después, el responsable de las vías ha informado que otro árbol ha interrumpido la circulación de la R11 entre Maçanet-Massaes y Caldes de Malavella.

El problema no se encuentra solo en la retirada del árbol, sino también en la reparación de los daños que haya podido sufrir la catenaria, que ha quedado afectada. Un portavoz de Adif explica que se han desplazado a las dos zonas equipos y maquinaria especializados, pero no indica a qué hora podrá restablecerse el servicio.

Renfe ha tardado algo más de una hora en establecer un servicio alternativo por carretera, que ha puesto finalmente en funcionamiento poco antes de las 9:00 horas de la mañana, lo que ha hecho que los usuarios que se dirigen a primera hora a trabajar no hayan podido acceder al transporte.

El servicio alternativo cubre en la R1 las estaciones de Blanes, Tordera y Maçanet-Massanes, por una parte, y en la R11 entre Maçanet-Massanes, Sils y Caldes de Malavella.

