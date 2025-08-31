Alcoholemia
Detenido en Tarragona un camionero que invadía carriles en la AP-7: superaba nueve veces la tasa permitida de alcohol
Tras ser interceptado, el conductor se sometió a la prueba de alcoholemia, que reveló una tasa de 1.35 mg/litros, cifra que multiplica por cuatro la permitida para los profesionales del volante
El conductor de un accidente con dos muertos en Vilanova i la Geltrú, investigado por ir drogado
Los Mossos d'Esquadra han detenido en la Aldea (Tarragona) al conductor de un camión articulado que circulaba por la AP-7 en zig-zag e invadiendo todos los carriles y que superaba nueve veces la tasa permitida de alcohol en sangre.
Tras ser interceptado, el conductor se sometió a la prueba de alcoholemia, que reveló una tasa de 1.35 mg/litros, cifra que multiplica por cuatro la permitida para los profesionales del volante, según ha informado la policía autonómica en su cuenta en la red X.
Este es el segundo caso de detención de un conductor por conducir borracho de este fin de semana en Catalunya.
Los Mossos detuvieron ayer en Alcarràs (Lleida) a un joven de 22 años por conducir ebrio y en contra dirección por la autovía A-2, y que además lo hacía con una ITV desfavorable desde el 2022 y sin que el vehículo tuviera seguro.
Por otra parte, la policía catalana investiga también un choque frontal entre una furgoneta y un turismo ocurrido el pasado viernes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que dejó dos muertos tras transcender que el conductor del primer vehículo había tomado drogas.
