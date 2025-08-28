Movilidad
Planificación, descanso y evitar distracciones, recomendaciones en la operación retorno
EP
Planificación de la ruta con antelación, desansas antes de conducir y evitar las distracciones son algunas de las recomendaciones que incluye el decálogo de Fundación RACE para afrontar la operación retorno del verano que se inicia este viernes y en la que se esperan cinco millones de desplazamientos.
La entidad aconseja además revisar la colocación de todos los ocupantes y que estos lleven los cinturones de seguridad y los menores los sistemas de retención adecuada, se recomienda además sujetar el volante correctamente y con ambas manos, así como hacer paulas regulares cada dos horas o cada 200 kilómetros.
El decálogo también incluye la recomendación de poner máxima atención al final del viaje, cuando es habitual que disminuya el nivel de alerta, y no consumir alcohol, además de mantener la distancia de seguridad y actuar con responsabilidad en caso de siniestro.
En el caso de viajar con mascota, ha recordado la necesidad de que el animal viaje siempre correctamente sujeta, se realicen paradas regulares y se controle el descenso del vehículo en caso de perros para sujetarlos con la correa antes de abrir la puerta. Es necesario, según RACE, tener en cuenta su hidratación y paseo y una temperatura interior del vehículo adecuada para evitar golpes de calor.
Asimismo, Fundación RACE ha recordado que transportar al animal suelto representa un grave peligro, al igual que dejar a la mascota sola en el interior aunque la parada sea breve debido a las altas temperaturas que puede alcanzr el coche.
