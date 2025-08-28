Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Planificación, descanso y evitar distracciones, recomendaciones en la operación retorno

Archivo - El perro abandonado en interior coche.

Archivo - El perro abandonado en interior coche. / AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Planificación de la ruta con antelación, desansas antes de conducir y evitar las distracciones son algunas de las recomendaciones que incluye el decálogo de Fundación RACE para afrontar la operación retorno del verano que se inicia este viernes y en la que se esperan cinco millones de desplazamientos.

La entidad aconseja además revisar la colocación de todos los ocupantes y que estos lleven los cinturones de seguridad y los menores los sistemas de retención adecuada, se recomienda además sujetar el volante correctamente y con ambas manos, así como hacer paulas regulares cada dos horas o cada 200 kilómetros.

El decálogo también incluye la recomendación de poner máxima atención al final del viaje, cuando es habitual que disminuya el nivel de alerta, y no consumir alcohol, además de mantener la distancia de seguridad y actuar con responsabilidad en caso de siniestro.

En el caso de viajar con mascota, ha recordado la necesidad de que el animal viaje siempre correctamente sujeta, se realicen paradas regulares y se controle el descenso del vehículo en caso de perros para sujetarlos con la correa antes de abrir la puerta. Es necesario, según RACE, tener en cuenta su hidratación y paseo y una temperatura interior del vehículo adecuada para evitar golpes de calor.

Asimismo, Fundación RACE ha recordado que transportar al animal suelto representa un grave peligro, al igual que dejar a la mascota sola en el interior aunque la parada sea breve debido a las altas temperaturas que puede alcanzr el coche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
  3. La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
  4. El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
  5. Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
  6. Catalunya activa la alerta por lluvias intensas este miércoles y jueves
  7. De escuela de máxima complejidad a no tener suficiente espacio por la alta demanda; el modelo de éxito de esta escuela catalana
  8. Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas

Planificación, descanso y evitar distracciones, recomendaciones en la operación retorno

Planificación, descanso y evitar distracciones, recomendaciones en la operación retorno

Los aeropuertos de Aena prevén 21.327 vuelos este fin de semana, último de agosto, un 0,3% más que en 2024

Los aeropuertos de Aena prevén 21.327 vuelos este fin de semana, último de agosto, un 0,3% más que en 2024

Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche figura en esta lista

Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche figura en esta lista

29 vuelos cancelados y 50 con retraso en el Aeropuerto de Barcelona por el mal tiempo

29 vuelos cancelados y 50 con retraso en el Aeropuerto de Barcelona por el mal tiempo

Así será el nuevo autobús nocturno con camas que unirá Barcelona con Europa en 2025

Así será el nuevo autobús nocturno con camas que unirá Barcelona con Europa en 2025

Directo | Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya

Directo | Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya

Los Mossos avisan: las únicas excepciones para conducir por el carril de la izquierda

Los Mossos avisan: las únicas excepciones para conducir por el carril de la izquierda

Se acaba el verano y toca volver a pagar la zona azul: ¿cuándo vuelve a la normalidad?

Se acaba el verano y toca volver a pagar la zona azul: ¿cuándo vuelve a la normalidad?