Así será el nuevo autobús nocturno con camas que unirá Barcelona con Europa en 2025
Una 'start-up' suiza ha empezado a ofrecer viajes nocturnos por Europa con autobuses con camas y una experiencia business
Nox: así es el tren nocturno de Europa que tendrá parada en España
Lola Gutiérrez
Descansar cómodamente en un viaje de larga distancia en autobús es posible. Así lo propone Twiliner, una 'start-up' suiza de transportes que ha anunciado el primer autobús nocturno con asientos-cama de clase business y, aseguran, con precios "económicos" que conectará Barcelona con una veintena de ciudades europeas a partir de este noviembre.
Este autobús se presenta como una alternativa al avión y los trenes nocturnos para desplazarse por Europa y están especialmente dirigidos a personas que se desplacen por negocios y busquen una experiencia silenciosa y orientada al descanso.
Para ello, los 21 asientos del bus (18 en el piso superior y 3 en el inferior) se pueden convertir en camas, con almohadas y mantas disponibles para descansar durante el trayecto nocturno. Los asientos disponen de enchufes, una mesa y luces de lectura individuales, además de un pequeño compartimento y conexión wifi de alta velocidad.
En la planta inferior del autobús se encuentra un amplio cuarto de baño y vestidores (no hay duchas), además de un Minibar con bebidas y snacks.
Una opción ecológica
Twiliner destaca que se trata de autocares sostenibles, pues funcionarán con diésel renovable HVO y ahorran "un 85% de emisiones de CO2 en comparación con los vuelos".
Estos autobuses empezarán a funcionar en noviembre y lo harán con dos rutas. Zúrich-Ámsterdam (parando en Basilea, Luxemburgo, Bruselas y Rotterdam) y Zúrich-Barcelona, con parada en Girona. El objetivo de la compañía es expandirse y ofrecer hasta 30 destinaciones europeas en los próximos tres años. Un viaje de ida de Bruselas a Zúrich, por ejemplo, tiene un coste de 180 euros.
Los asientos están diseñados para pasajeros adultos, con lo que no se puede viajar con niños de menos de cinco años. Los niños mayores de esa edad sí que pueden viajar, eso sí, "siempre que estén familiarizados con los viajes de larga distancia y puedan tener en cuenta el ambiente tranquilo y apto para dormir".
