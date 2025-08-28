Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorolgía

29 vuelos cancelados y 50 con retraso en el Aeropuerto de Barcelona por el mal tiempo

El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat

Archivo - Terminal T-2 del Aeropuerto de Barcelona, a 4 de noviembre de 2024, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España).

Archivo - Terminal T-2 del Aeropuerto de Barcelona, a 4 de noviembre de 2024, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España). / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

EP

BARCELONA
El Aeropuerto de Barcelona registra una jornada con cancelaciones y retrasos en distintos vuelos por la mala meteorología, concretamente 29 vuelos cancelados y más de 40 con retraso, según datos de Aena.

15 de las salidas previstas para este jueves han sido canceladas, y 14 de los vuelos que debían llegar a Barcelona no lo harán, en una jornada en la que se prevén lluvias intensas en la costa de Barcelona.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) y ha pedido extremar la prudencia ante las previsiones de más intensidad y acumulación de lluvia de cara a este jueves en Catalunya.

En Directo
