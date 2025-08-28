Meteorolgía
29 vuelos cancelados y 50 con retraso en el Aeropuerto de Barcelona por el mal tiempo
El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas y última hora de Aemet y Meteocat
EP
El Aeropuerto de Barcelona registra una jornada con cancelaciones y retrasos en distintos vuelos por la mala meteorología, concretamente 29 vuelos cancelados y más de 40 con retraso, según datos de Aena.
15 de las salidas previstas para este jueves han sido canceladas, y 14 de los vuelos que debían llegar a Barcelona no lo harán, en una jornada en la que se prevén lluvias intensas en la costa de Barcelona.
Protecció Civil de la Generalitat mantiene la alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) y ha pedido extremar la prudencia ante las previsiones de más intensidad y acumulación de lluvia de cara a este jueves en Catalunya.
El temporal avanza hacia el mar
Las tormentas que afectaban la costa del Tarragonès se han desplazado mar adentro, pero se están desarrollando nuevos núcleos en el interior, entre el Urgell y la Segarra. En Sant Martí de Riucorb (Urgell) ya se han acumulado 13 litros por metro cuadrado de lluvia, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Badalona cierra su principal parque
El parque de Can Solei i de Ca l'Arnús de Badalona, definido por el Ayuntamiento como el "principal pulmón verde" de la ciudad, queda cerrado este 28 de agosto por la alerta de lluvias. El consistorio badalonés ha procedido al cierre como "medida de precaución" ante la activación del Plan Básico de Emergencia Municipal en fase de alerta. "Queda cerrado el parque", rubrica una comunicación municipal.
El mal tiempo causa cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto de El Prat
La meteorología adversa ha causado esta mañana cancelaciones de vuelos y retrasos de entre 60 y 90 minutos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que está operando al 60 % de su capacidad, según fuentes del sector.
Cataluña, junto a Baleares y Comunidad Valenciana, activa este jueves la alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las precipitaciones más fuertes se esperan en el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur.
De sur a norte
Una tormenta situada frente a la Costa Daurada avanza hacia el nordeste al mismo tiempo que un frente entra por el noroeste, según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La combinación de ambos sistemas favorecerá que a partir de media mañana se dispare la convección y se intensifiquen los chubascos y tormentas, que podrán ser localmente torrenciales.
Vuelos en riesgo
Según ha informado Aena, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos ante la previsión de tormentas y nubosidad de evolución en el este peninsular. Estas condiciones podrían afectar durante la jornada a la operativa aérea, especialmente en los aeropuertos de Barcelona y Palma de Mallorca, donde se concentran gran parte de los trayectos nacionales e internacionales. La autoridad aeroportuaria mantiene un seguimiento constante de la situación meteorológica en coordinación con Aemet.
