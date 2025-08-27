En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell y una avería cerca del Clot interrumpe este lunes la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur en Rodalies
Rodalies sufre un fin de semana de retrasos e interrupciones
Meritxell M. PaunéMeritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Los trenes del R4 circulan con demoras que pueden superar los 20 minutos
Como viene sucediendo en los últimos días, los trenes del R4 circulan con demoras, que por el momento pueden superar los 20 minutos. Rodalies informa que es debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Se mantienen los retrasos de 25 minutos en la R4
Se mantienen los retrasos en la línea R4 que se han producido a lo largo del día, y que pueden superar los 25 minutos. Rodalies señala que se deben a las limitaciones de velocidad establecidas en el tramo de vía única por las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Solucionada la incidencia en las pantallas y megafonía de las estaciones
Rodalies informa que la megafonía y las pantallas de las estaciones ya funcionan correctamente e informan a tiempo real de las próximas circulaciones de forma certera. Poco antes de las 16:00 horas, una incidencia ha provocado que los monitores e incluso los avisos que se escuchan en las estaciones fueran en algunas paradas incorrectas. Por ello Rodalies ha recomendado por las redes a los usuarios que comprobaran su destinación en el frontal y lateral de los trenes.
Información que puede ser incorrecta por problemas en la megafonía y monitores en algunas estaciones
La información sobre el paso de trenes puede ser incorrecta en las estaciones de Rodalies esta tarde debido a una incidencia en la megafonía y los monitores en algunas paradas.
Rodalies recomienda a los usuarios que comprueben las destinaciones en el frontal y lateral de los trenes.
Cortada la circulación de la R13 por un tren averiado entre Salomó y Roda de Berà
La circulación de la R13 se encuentra cortada por la avería de un tren entre Salomó y Roda de Berà, según informó Protecció Civil, que puso en prealerta el plan Ferrocat. Según ha detallado Renfe a ACN, hay seis pasajeros dentro del tren averiado y la previsión es que otro convoy remolque el tren con los viajeros dentro hasta la estación de Salomó. El tren averiado había salido de Sant Vicenç e iba en dirección a la Plana-Picamoixons como parte del servicio lanzadera de Renfe, pero se ha detenido en la entrada de Salomó por una avería. Una vez remolcado, los pasajeros podrán tomar otro tren.
En paralelo, la avería ha afectado de rebote al R17, ya que el tren que se utiliza para remolcar el convoy averiado es el que hace el recorrido entre Tarragona y Salou Port-Aventura.
Demoras de hasta 25 minutos en la R4 por las obras que obligan a circular en vía única entre Sant Vicenç de Calders y Martorell
R4: Demoras que pueden superar los 25 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Rodalies R16: por causas operacionales, el tren Tortosa 5.40 h - Estación de Francia 8.24 h circula con 30 minutos de demora.
El resto de la red de #transportpúblico del área integrada de Barcelona funciona con normalidad.
Usuarios de la línea R1 han descendido del tren en una zona no autorizada cansados de estar más de una hora encerrados en el interior
Usuarios de la línea R1 han descendido del tren este mediodía en una zona no autorizada cansados de estar más de una hora encerrados en el interior. Lee más aquí
Restablecida la circulación en las líneas R1, R2 Norte, R11 y RG1 entre Arc de Triomf y El Clot
La circulación de trenes se ha restablecido en las líneas R1, R2 Norte, R11 y RG1 entre las estaciones de Arc de Triomf y El Clot, informa Rodalies, si bien la alteración del servicio hace que se mantengan retrasos que pueden superar los 30 minutos.
La avería de un convoy ha afectado todo el servicio en la salida norte desde las 13:00 horas. Más información
Una nueva avería interrumpe la circulación por Barcelona de las líneas R1, R2, R2 Norte, R11 y RG1
Cuando parecía posible recuperar poco a poco la normalidad en el extremo sur de Rodalies, se ha producido una nueva incidencia que ha afectado el servicio, en este caso, en la salida norte de la ciudad de Barcelona.
Debido a la avería en un convoy entre las estaciones d Arc de Triomf y El Clot, la circulación de trenes de las líneas R1, R2, R2 Norte, R11 y RG1 ha quedado interrumpida entre estas estaciones. Los trenes de las línias R3 y R4 circulan por vía única entre las estaciones de Arc de Triomf y La Sagrera. Más información
Interrumpida la circulación entre Arc de Triomf y El Clot por la avería de un convoy
La circulación de trenes entre las estaciones de Arc de Trionf y Clot se ha interrumpido hacia las 13:45 horas por la avería de un convoy entre ambas paradas. Esto afecta de forma directa a las líneas R1, R2 Norte, R3, R4, R11 y RG1.
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos
- Última hora de los incendios en España: La meteorología adversa vuelve a complicar el fuego en Zamora y León
- De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: 'He asumido que no me volveré a enamorar
- La ACA investiga al alcalde de Santa Susanna por verter agua dulce al mar sin permiso
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas