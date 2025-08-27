En Directo

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell y una avería cerca del Clot interrumpe este lunes la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur en Rodalies

Rodalies sufre un fin de semana de retrasos e interrupciones

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot, en Barcelona.

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot, en Barcelona.

Incidencias en Rodalies Renfe en la estación de El Clot en Barcelona / JORDI OTIX

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

