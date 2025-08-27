Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Cortada la circulación de la R13 por un tren averiado entre Salomó y Roda de Berà

La circulación de la R13 se encuentra cortada por la avería de un tren entre Salomó y Roda de Berà, según informó Protecció Civil, que puso en prealerta el plan Ferrocat. Según ha detallado Renfe a ACN, hay seis pasajeros dentro del tren averiado y la previsión es que otro convoy remolque el tren con los viajeros dentro hasta la estación de Salomó. El tren averiado había salido de Sant Vicenç e iba en dirección a la Plana-Picamoixons como parte del servicio lanzadera de Renfe, pero se ha detenido en la entrada de Salomó por una avería. Una vez remolcado, los pasajeros podrán tomar otro tren.

En paralelo, la avería ha afectado de rebote al R17, ya que el tren que se utiliza para remolcar el convoy averiado es el que hace el recorrido entre Tarragona y Salou Port-Aventura.