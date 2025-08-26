Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

Demoras de hasta 25 minutos en la R4 por las obras que obligan a circular en vía única entre Sant Vicenç de Calders y Martorell

R4: Demoras que pueden superar los 25 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.

Rodalies R16: por causas operacionales, el tren Tortosa 5.40 h - Estación de Francia 8.24 h circula con 30 minutos de demora.

El resto de la red de #transportpúblico del área integrada de Barcelona funciona con normalidad.