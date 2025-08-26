En Directo
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes
Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell y una avería cerca del Clot interrumpe este lunes la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur en Rodalies
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Demoras de hasta 25 minutos en la R4 por las obras que obligan a circular en vía única entre Sant Vicenç de Calders y Martorell
R4: Demoras que pueden superar los 25 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Rodalies R16: por causas operacionales, el tren Tortosa 5.40 h - Estación de Francia 8.24 h circula con 30 minutos de demora.
El resto de la red de #transportpúblico del área integrada de Barcelona funciona con normalidad.
Usuarios de la línea R1 han descendido del tren en una zona no autorizada cansados de estar más de una hora encerrados en el interior
Usuarios de la línea R1 han descendido del tren este mediodía en una zona no autorizada cansados de estar más de una hora encerrados en el interior. Lee más aquí
Restablecida la circulación en las líneas R1, R2 Norte, R11 y RG1 entre Arc de Triomf y El Clot
La circulación de trenes se ha restablecido en las líneas R1, R2 Norte, R11 y RG1 entre las estaciones de Arc de Triomf y El Clot, informa Rodalies, si bien la alteración del servicio hace que se mantengan retrasos que pueden superar los 30 minutos.
La avería de un convoy ha afectado todo el servicio en la salida norte desde las 13:00 horas. Más información
Una nueva avería interrumpe la circulación por Barcelona de las líneas R1, R2, R2 Norte, R11 y RG1
Cuando parecía posible recuperar poco a poco la normalidad en el extremo sur de Rodalies, se ha producido una nueva incidencia que ha afectado el servicio, en este caso, en la salida norte de la ciudad de Barcelona.
Debido a la avería en un convoy entre las estaciones d Arc de Triomf y El Clot, la circulación de trenes de las líneas R1, R2, R2 Norte, R11 y RG1 ha quedado interrumpida entre estas estaciones. Los trenes de las línias R3 y R4 circulan por vía única entre las estaciones de Arc de Triomf y La Sagrera. Más información
Interrumpida la circulación entre Arc de Triomf y El Clot por la avería de un convoy
La circulación de trenes entre las estaciones de Arc de Trionf y Clot se ha interrumpido hacia las 13:45 horas por la avería de un convoy entre ambas paradas. Esto afecta de forma directa a las líneas R1, R2 Norte, R3, R4, R11 y RG1.
Restablecida la circulación entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Cunit pero con retrasos de más de 30 minutos
La circulación se ha restablecido a las 12:20 horas en las líneas R2Sur R14, R15, R16 y R17 de Rodalies entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Cunit.
El contacto entre un tren y la catenaria a su paso por la estación de Calafell ha provocado un "pequeño incendio" y una columna de humo que ha interrumpido poco después de las 11:00 horas la circulación.
Rodalies informa que los trenes mantienen demoras que pueden superar los 30 minutos. Más información
Un incendio en el contacto de un tren con la catenaria en Calafell interrumpe toda la circulación entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova
El contacto entre un tren y la catenaria a su paso por la estación de Calafell, debido a una avería del convoy, ha provocado un "pequeño incendio" y una columna de humo que ha interrumpido poco después de las 11:00 horas la circulación de trenes en las líneas R2Sur R14, R15, R16 y R17 de Rodalies entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Cunit. Rodalies informa que la circulación se ha interrumpido a petición de los Mossos d'Esquadra y Bombers de la Generalitat, que han realizado las tareas de extinción del incendio en la estación. Más información aquí
Restablecido el servicio entra Tarragona y Salou a Port Aventura
El servicio entre Tarragona y Salou y Port Aventura de la R17 se ha restablecido, después de quedar interrumpido poco después de las 6:00 de la mañana. Renfe ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses. Desde poco antes de las 10:00h los trenes vuelven a circular y recuperan poco a poco su frecuencia de paso.
Retrasos de 45 minutos en la R4
Los retrasos alcanzan los 45 minutos en la línea R4, debido a limitaciones de velocidad establecidos en el tramo de vía única por las obras que Adif lleva a cabo entre Sant Vicenç del Calders y Martorell Central.
Incidencia en la R11
El tren Sants 9:16 h - Portbou 12:08 h iniciará su recorrido a las 9:40 h aproximadamente.
