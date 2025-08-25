Los trenes de Tarragona a Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularán durante las primeras horas

Los trenes de la línea R17 de Rodalies entre las estaciones de Tarragona y Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularán durante las primeras horas de este lunes por "una cuestión operativa".

Está previsto que el primer tren salga "antes de las 10 horas" desde Tarragona y Renfe ha organizado un servicio alternativo por carretera hasta entonces, según han informado fuentes del operador a Europa Press.

Problemas en la R4

Por otro lado, los trenes de la R4 con origen en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç y Martorell Central (Barcelona).