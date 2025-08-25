Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes

Demoras en las líneas R4, R1 y RG1

Una avería en las instalaciones entre Arenys de Mar y Mataró está provocando retrasos de más de 15 minutos en las líneas R1 y RG1 desde este mediodía. Renfe informa que los técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia.

Asimismo, en la línea R4 las limitaciones de velocidad que se han establecido en un tramo de vía única por las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central está provocando retrasos que pueden superar los 30 minutos en todo el recorrido.