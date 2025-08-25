En Directo
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados este lunes
Rodalies sufre un fin de semana de retrasos e interrupciones
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Incidencia en la R11
El tren Sants 9:16 h - Portbou 12:08 h iniciará su recorrido a las 9:40 h aproximadamente.
Retrasos en la R4 de Rodalies
Los trenes con origen en Sant Vicenç de Calders circulan con retrasos que pueden superar los 30 minutos, debido a las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central.
Sin trenes en la línea R17
Los trenes de la línea R17 de Rodalies entre las estaciones de Tarragona y Salou-Port Aventura (Tarragona) no circularán durante las primeras horas de este lunes por "una cuestión operativa".
Se mantiene el transporte alternativo
El transporte alternativo por carretera, sin embargo, se mantiene. Según Rodalies, los autobuses cubren las estaciones de Granollers-Centre, Les Franqueses, Parets y La Garriga.
La R3 vuelve a funcionar
Tras prácticamente todo el día fuera de servicio, los trenes vuelven a circular por la R3. Según ha informado Rodalies de Catalunya, los trenes van recuperando su habitual frecuencia de paso, tras la reparación de la infraestructura.
Recuperación progresiva de la circulación de trenes en la R2 Sud
Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.
Alternativas de transporte
Desde Rodalies, ofrecen varias alternativas a los pasajeros afectados por la interrupción de trenes en diferentes líneas. Entre l'Hospitalet de Llobregat y Granollers Centre, tanto R1 y R4 L'Hospitalet-Sants, o R2 Nord: Sants-Granollers Centre. Para la conexión entre Granollers y La Garriga hay bus lanzadera, además de un bus que conecta Parets-Granollers-Les Franqueses-La Garriga.
Las líneas R2Sud, R13, 14, 16 y 17, también afectadas por otro tren avería
También las líneas R2Sud, R13, 14, 16 y 17 han interrumpido su circulación de trenes a causa de otra avería en un tren entre Cunit y Cubelles, lo cual ha obligado a evacuar a los pasajeros y activar una prealerta Ferrocat. Más tarde, Protecció Civil ha avisado de que la evacuación de pasajeros se había completado y han cerrado la prealerta.
Interrumpida la circulación de trenes en la R3 entre l'Hospitalet y La Garriga
La circulación de trenes en la R3 de Rodalies Renfe, interrumpida el sábado por la tarde debido a la caída de una catenaria entre Montcada Bifurcació y La Garriga, ha experimentado un nuevo corte en la línea este domingo sobre las 11.00 horas de la mañana. La circulación está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga, por una incidencia en el tramo entre Parets del Vallès y La Garriga, según ha informado Rodalies en un mensaje en 'X'. Lee el artículo completo aquí.
Demoras en las líneas R4, R1 y RG1
Una avería en las instalaciones entre Arenys de Mar y Mataró está provocando retrasos de más de 15 minutos en las líneas R1 y RG1 desde este mediodía. Renfe informa que los técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia.
Asimismo, en la línea R4 las limitaciones de velocidad que se han establecido en un tramo de vía única por las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central está provocando retrasos que pueden superar los 30 minutos en todo el recorrido.
