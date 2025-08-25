Accidente

Un herido en estado grave tras ser atropellado por un vehículo VTC en Madrid

EP

MADRID
Un hombre ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo VTC en la calle del General Ricardos de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Efectivos del Samur-Protección Civil se han desplazado al lugar para estabilizar y trasladar grave a un hospital al varón atropellado en la citada calle de la capital.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente.

