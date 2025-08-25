Accidente
Un herido en estado grave tras ser atropellado por un vehículo VTC en Madrid
EP
MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un hombre ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo VTC en la calle del General Ricardos de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
Efectivos del Samur-Protección Civil se han desplazado al lugar para estabilizar y trasladar grave a un hospital al varón atropellado en la citada calle de la capital.
La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos
- De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: 'He asumido que no me volveré a enamorar
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
- Los bomberos atienden una treintena de incidentes por lluvia, la mayoría en Badalona y Santa Coloma
- Estado de los embalses hoy, 24 de agosto, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Cuidado si te mandan un correo con estas palabras clave: podrían vaciar tu cuenta bancaria