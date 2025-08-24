En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Meritxell M. PaunéMeritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
Glòria AyusoGlòria Ayuso
Periodista
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Recuperación progresiva de la circulación de trenes en la R2 Sud
Una vez solucionada la incidencia en la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.
Alternativas de transporte
Desde Rodalies, ofrecen varias alternativas a los pasajeros afectados por la interrupción de trenes en diferentes líneas. Entre l'Hospitalet de Llobregat y Granollers Centre, tanto R1 y R4 L'Hospitalet-Sants, o R2 Nord: Sants-Granollers Centre. Para la conexión entre Granollers y La Garriga hay bus lanzadera, además de un bus que conecta Parets-Granollers-Les Franqueses-La Garriga.
Las líneas R2Sud, R13, 14, 16 y 17, también afectadas por otro tren avería
También las líneas R2Sud, R13, 14, 16 y 17 han interrumpido su circulación de trenes a causa de otra avería en un tren entre Cunit y Cubelles, lo cual ha obligado a evacuar a los pasajeros y activar una prealerta Ferrocat. Más tarde, Protecció Civil ha avisado de que la evacuación de pasajeros se había completado y han cerrado la prealerta.
Interrumpida la circulación de trenes en la R3 entre l'Hospitalet y La Garriga
La circulación de trenes en la R3 de Rodalies Renfe, interrumpida el sábado por la tarde debido a la caída de una catenaria entre Montcada Bifurcació y La Garriga, ha experimentado un nuevo corte en la línea este domingo sobre las 11.00 horas de la mañana. La circulación está interrumpida entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga, por una incidencia en el tramo entre Parets del Vallès y La Garriga, según ha informado Rodalies en un mensaje en 'X'. Lee el artículo completo aquí.
Demoras en las líneas R4, R1 y RG1
Una avería en las instalaciones entre Arenys de Mar y Mataró está provocando retrasos de más de 15 minutos en las líneas R1 y RG1 desde este mediodía. Renfe informa que los técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia.
Asimismo, en la línea R4 las limitaciones de velocidad que se han establecido en un tramo de vía única por las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central está provocando retrasos que pueden superar los 30 minutos en todo el recorrido.
Solucionada la incidencia que ha afectado la circulación por la R4 desde poco después de las 8:00 de la mañana
La incidencia en las instalaciones de Sant Vicenç de Castellet, detectada oco después de las 8:00 horas de la mañana y que ha afectado el correcto funcionamiento de la línea, se ha solucionado finalmente. Los trenes recuperan prograsivamente su frecuencia habitual.
Durante toda la mañana los trenes de la línea R4 han circulado con demoras que en algunos casos han superado los 30 minutos.
Adif informa de que se ha resuelto la incidencia de Sant Vicenç dels Horts
Una vez solucionada la incidencia en las instalaciones en la estación de St. Vicenç de Calders, los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.
Lee aquí los problemas de la red ferroviaria de esta mañana
Afectaciones en la frecuencia de paso de la R1 por robo de cable
Demoras significativas debido al robo de cable entre Badalona y Clot. Circulan los trenes origen/destino Calella, Blanes y Maçanet-Massanes.
Retrasos en la R4
Retrasos importantes en los trenes de la R4 por una incidencia en las instalaciones de la estación de Sant Vicenç de Calders
Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies
Los técnicos del responsable de la infraestructura han trabajado en las instalaciones para solventar la avería. Finalmente, la incidencia se ha podido solucionar hasia las 10:40 horas, momento en el que ha vuelto a funcionar con normalidad. Más información
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
- Cambios en las etiquetas de la DGT en 2026: los coches afectados
- Huracán Erin en España: ¿cómo se notarán sus efectos en la Península?
- La empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja renuncia al contrato