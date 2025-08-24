En Directo

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Usuaris pujant en un tren de Rodalies a l’Estació de França

Usuaris pujant en un tren de Rodalies a l’Estació de França / EFE

Barcelona
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

