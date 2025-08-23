Los Mossos avisan: las únicas excepciones para conducir por el carril de la izquierda

Los Mossos recuerdan que, por autopistas y autovías, se debe circular prioritariamente por la derecha. Los carriles de la izquierda solo se pueden usar en dos casos de forma excepcional, siempre y cuando sea posible y seguro. Lo explican en un vídeo del perfil de X del cuerpo de seguridad catalán.

Los dos casos para ir por la izquierda

Los Mossos lo explican en un vídeo reciente en X: el primero, es cuando se está haciendo un adelantamiento pero, una vez completada la maniobra, habrá que volver a incorporarse al carril de la derecha.

La segunda circunstancia es si hay una circulación muy intensa. En caso de retenciones, el cambio de carriles es complicado y puede dar lugar a accidentes si se hace sin las distancias adecuadas.

Estos son los dos únicos casos en los que está permitida la circulación por el carril de la izquierda en autopistas y autovías, pero siempre de forma excepcional, con atención y cumpliendo las normas de circulación.

Aumento de víctimas mortales en Catalunya

Los Mossos alertan de que en las vías de más de dos carriles los vehículos de más de 3.500 kilos solo pueden usar el carril contiguo al de la derecha para avanzar, y en ningún caso el tercer carril o el de más a la izquierda.

Estos vehículos son mayoritariamente camiones dedicados al transporte de mercancías.

Los consejos habituales de los Mossos y Tráfico se dan por el repunte de muertos en carreteras catalanas. Un total de 87 personas han perdido la vida en 81 accidentes mortales en Catalunya entre principios de año y hasta finales del pasado julio.

Estos datos suponen un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 82 personas en 74 siniestros.

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables han representado el 42,5% del total. En concreto, 27 eran motoristas, 7 peatones y 3 ciclistas. El mes de julio ha sido lo peor de todo el año con 18 personas finadas y Lleida ha registrado un repunte de la accidentalidad, con 10 víctimas mortal

Por otro lado, en los primeros siete meses del año se han registrado 465 heridos graves, 12 menos que en el mismo periodo de 2024.