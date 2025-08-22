Ni radares ni controles: así es la nueva forma de reducir la velocidad en las ciudades que ya triunfa en Francia

Cuando hablamos de maneras de reducir la velocidad en la carretera, a todos se nos vienen a la mente las más típicas: radares, badenes y semáforos. Estos métodos se utilizan en muchas ciudades, aunque muchas veces no surtan efecto. En una localidad de Francia han creado una idea innovadora que es un éxito y ha calado entre los conductores.

La ley de tráfico española redujo la velocidad en vías urbanas, pasando de los 50 km/h a los 30 km/h que actualmente se limitan en las ciudades. Sin embargo, muchos conductores no lo respetan y ponen en peligro la seguridad de los peatones y otros vehículos que circulan por la misma calzada. Por eso, cualquier medida de seguridad es poca para que todo funcione correctamente.

Una idea absurda es la mayor genialidad

En el pueblo francés de Bauné, situada en la región de Maine-et-Loire, han inventado este sistema tan simple que parece una broma. En redes sociales se ha hecho viral y numerosas personas ya han pedido que se implante en sus pueblos.

Esta genialidad se basa en pintar líneas onduladas entrelazadas de color blanco en el asfalto para confundir a los conductores. De esta manera se crea un efecto disuasorio que pone en alerta a todos los vehículos y les engaña, teniendo que reducir la velocidad para poder centrarse.

El presidente de la región donde se encuentra este pueblo, Jean-Charles Prono, ha señalado que “la meta es dificultar la lectura del paisaje, es decir, crear eventos que atraigan la atención del conductor para decir lo que está pasando”. Así de esta manera se evitan grandes velocidades en un punto crítico como era este municipio. "Bauné es un pueblo de 1.700 habitantes por el que pasan tres carreteras comarcales principales y concretamente en esta zona hay dos. La gente conduce rápido y es complicado conseguir que reduzcan la velocidad y que haya señales de tráfico que funcionen", añadió Prono.

La propia alcaldesa de Bauné, Audrey Revereault, ha dicho que han conseguido el objetivo que buscaban, y gracias a esta "perturbación visual" se obliga a los conductores a circular más lento por las calles de la localidad.