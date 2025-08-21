En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Demoras en las líneas R4, R1 y RG1
Una avería en las instalaciones entre Arenys de Mar y Mataró está provocando retrasos de más de 15 minutos en las líneas R1 y RG1 desde este mediodía. Renfe informa que los técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia.
Asimismo, en la línea R4 las limitaciones de velocidad que se han establecido en un tramo de vía única por las obras de Adif entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central está provocando retrasos que pueden superar los 30 minutos en todo el recorrido.
Solucionada la incidencia que ha afectado la circulación por la R4 desde poco después de las 8:00 de la mañana
La incidencia en las instalaciones de Sant Vicenç de Castellet, detectada oco después de las 8:00 horas de la mañana y que ha afectado el correcto funcionamiento de la línea, se ha solucionado finalmente. Los trenes recuperan prograsivamente su frecuencia habitual.
Durante toda la mañana los trenes de la línea R4 han circulado con demoras que en algunos casos han superado los 30 minutos.
Adif informa de que se ha resuelto la incidencia de Sant Vicenç dels Horts
Una vez solucionada la incidencia en las instalaciones en la estación de St. Vicenç de Calders, los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.
Lee aquí los problemas de la red ferroviaria de esta mañana
Afectaciones en la frecuencia de paso de la R1 por robo de cable
Demoras significativas debido al robo de cable entre Badalona y Clot. Circulan los trenes origen/destino Calella, Blanes y Maçanet-Massanes.
Retrasos en la R4
Retrasos importantes en los trenes de la R4 por una incidencia en las instalaciones de la estación de Sant Vicenç de Calders
Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies
Los técnicos del responsable de la infraestructura han trabajado en las instalaciones para solventar la avería. Finalmente, la incidencia se ha podido solucionar hasia las 10:40 horas, momento en el que ha vuelto a funcionar con normalidad. Más información
Problemas en la R14 Y R15 a la altura de Reus
Por otro lado, desde las 7 de la mañana, los trenes del R14 y el R15 circulan con demoras de 20 minutos de media por una incidencia en las instalaciones entre Reus y Alcover. Técnicos de Adif están trabajando en la reparación.
Cambio en origen y salida de los trenes que pasan por Arenys
Los trenes con origen o destino en Calella comienzan o terminan el recorrido en Arenys de Mar.
