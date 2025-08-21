Así es el peligroso 'Stop de la muerte' desvelado por un profesor de autoescuela | Vídeo

Aprobar el examen práctico del carnet de conducir puede suponer, dependiendo de la ruta, todo un reto. Recorridos laberínticos, carteles escondidos o un examinador demasiado exigente pueden poner en riesgo el aprobado de incluso aquellos aspirantes mejor preparados.

De ello habla Edén Diez, el conocido instructor de autoescuela que cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, '@aprovadoalaprimera'.

El famoso 'tiktoker', junto con el alcalde de Eche en el 'Stop de la muerte'

En unos de sus recientes vídeos, el creador de contenido le muestra al alcalde de Elche Pablo Ruz el peligroso 'stop' de visibilidad reducida que provoca el suspenso de muchos ilicitanos y que se ha vuelto viral entre los examinados.

Diez se subió al coche junto al alcalde Pablo Ruz para así enseñarle este peligroso cruce. Poco después de arrancar, llegan al conocido 'Stop de la Muerte': una salida sin prácticamente visibilidad y con coches cruzando en ambos sentidos.

En este punto del video, Ruz ya se lleva un susto al asomarse al cruce y comprobar en primera persona como no se ve prácticamente nada una vez llegas al 'stop'.

Rápida reacción del ayuntamiento

Tras este vídeo junto con Diez, el Ayuntamiento de Elche respondió en menos de 48 horas instalando un espejo para dar visibilidad.

Para atravesar este peligroso cruce, en primer lugar hay que comprobar si hay coches circulando en ambos lados de la vía, puesto que estos disponen de la prioridad.

Seguidamente, hay que dirigir la mirada al frente para comprobar si hay algún vehículo en el 'stop' de delante.

En caso de que haya otro coche delante para incorporarse a la vía a través de ese 'stop', deberemos dejar que lo haga en primera instancia, puesto que se encuentra a nuestra derecha y cuenta con la preferencia para hacerlo.

Finalmente, cuando ya no quede nadie cerca del cruce, es cuando podemos incorporarnos a la via de forma lenta, ya que la poca visibilidad puede dificultarnos ver si alguien de lejos se acerca.