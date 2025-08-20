Sorpresa para los conductores: llegan a España las nuevas carreteras dos más uno

Movilidad
La Dirección General de Tráfico (DGT)creó hace unos años un nuevo tipo de carreteras para evitar accidentes frontales, y a pesar de que se pusieron en funcionamiento en 2021, muchos conductores las desconocen. Los siniestros por choques entre vehículos representan el 75% de los fallecimientos en carreteras convencionales.
Este preocupante dato ha hecho que las autoridades tuvieran que pensar otras maneras de concebir las carreteras nacionales para así evitar muchos accidentes. La Jefatura de tráfico miró hacia el exterior e importó un sistema de carriles qué está funcionando en Alemania Francia o Suecia y se ha demostrado su eficacia ante las colisiones entre coches.
Estas carreteras son una mezcla entre una vía de alta capacidad y una carretera convencional y asegura tener más espacio en el momento de adelantar para que así se evite este tipo de accidentes.
Los carriles dos más uno
Las nuevas carreteras nacionales en las que se quiera agilizar el tráfico contarán con un tercer carril adicional para adelantamientos. Actualmente, es muy típico verlas en puertos de montaña y en otros puntos en los que sobrepasar un vehículo sea peligroso.
El carril adicional se puede añade de dos maneras:
- Sobre un gran tramo de la vía se añadirá un tramo en el centro. Habrá lugares en que se permite adelantar para un sentido y otras para el contrario.
- ‘Ensanchar’ la calzada de manera puntual en algunos casos que el tráfico lo requiera por alguna circunstancia especial.
La mayor ventaja que tienen estas vías es que el conductor tiene una mayor libertad sobre el momento en el que decidir el adelantamiento. Esta mayor seguridad permitirá aumentar las velocidades de las carreteras y, por otra parte, se garantizará un acceso más rápido en caso de asistencia.
Las carreteras dos más unoº están implantadas principalmente en Navarra y Catalunya, concretamente las nacionales N-121-A entre los túneles de Ezkaba y Lantz, la C-55 y otras 10 vías catalanas. Próximamente, se espera que se sigan implantando en más carreteras.
