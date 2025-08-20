La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

La carretera es un espacio de convivencia forzosa donde la fragilidad de algunos contrasta con la potencia de otros. En este escenario, los colectivos vulnerables como ciclistas y motoristas pagan el precio más alto. Las cifras del último año registrado, con 286 motoristas y 46 ciclistas fallecidos en accidentes, son un sombrío recordatorio de esta realidad. Ante esta alarmante siniestralidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido tomar cartas en el asunto, implementando un paquete de ocho nuevas normas diseñadas específicamente para reforzar la seguridad vial de estos usuarios. Lejos de ser medidas aisladas, esta normativa representa un cambio de enfoque integral que busca no solo imponer obligaciones, sino también educar y redefinir la interacción entre todos los vehículos.

Este nuevo marco regulatorio se centra en tres pilares fundamentales: mejorar el equipamiento de protección personal, aumentar drásticamente la visibilidad en condiciones adversas y adaptar las normas de circulación a las dinámicas reales del tráfico, especialmente en entornos urbanos y situaciones de congestión.

Nuevas exigencias para motoristas: visibilidad y formación reforzada

Para el colectivo de las dos ruedas con motor, la DGT ha puesto el foco en la protección directa y la prevención. La medida más significativa es la obligatoriedad de utilizar no solo un casco homologado, sino específicamente cascos integrales o modulares, que ofrecen una protección craneal y facial completa. A esta exigencia se suma la imposición de llevar guantes de protección homologados en todo momento. Esta decisión se fundamenta en la evidencia de que, en caso de caída, las manos son una de las primeras partes del cuerpo en impactar contra el asfalto, y su protección es vital para minimizar lesiones graves.

Otro aspecto crucial abordado es la visibilidad. A partir de ahora, los motoristas deberán incorporar elementos reflectantes en su indumentaria o en la propia motocicleta, garantizando que sean visibles a una distancia de 150 metros durante la noche o en condiciones de baja luminosidad (niebla, lluvia intensa). Esta norma busca combatir uno de los mayores riesgos: no ser vistos por otros conductores. Además, se ha fortalecido la preparación de los futuros conductores, modificando los cursos de capacitación. Desde julio, las autoescuelas deben impartir un mayor número de horas prácticas en tráfico abierto, asegurando que los nuevos motoristas adquieran una experiencia más sólida y realista antes de enfrentarse solos a la carretera. Finalmente, aunque aún en fase de implementación, se ha anunciado una medida que permitirá a las motocicletas circular por el arcén en atascos a una velocidad máxima de 30 km/h, siempre cediendo la prioridad a los vehículos de emergencia, una solución pragmática para mejorar la fluidez y reducir riesgos en congestiones.

Medidas específicas para proteger a los ciclistas

Los ciclistas, el eslabón más frágil de la cadena de movilidad, también son objeto de una atención especial. Al igual que los motoristas, se les exige el uso de elementos reflectantes que aseguren su visibilidad a 150 metros en condiciones adversas. Sin embargo, las novedades más importantes se centran en su circulación dentro de las ciudades. En las vías urbanas con límite de velocidad de 30 km/h, se les obliga a circular por el centro del carril. Esta medida, que puede parecer contraintuitiva, tiene un objetivo claro: forzar a los vehículos motorizados a realizar un adelantamiento completo, cambiando de carril y respetando así la distancia de seguridad lateral de 1,5 metros. Se evita así el peligroso "adelantamiento a ras".

En estas mismas vías de 30 km/h, y solo en situaciones de atasco, se les permitirá circular en sentido contrario, una flexibilidad que reconoce su agilidad en entornos congestionados. Además, se clarifica una de las normas más debatidas: la circulación en grupo. La nueva normativa permite de forma explícita a los ciclistas circular en paralelo, en columnas de a dos, manteniéndose siempre lo más cerca posible del margen derecho de la calzada. Esta medida no solo mejora la comunicación y seguridad dentro del propio grupo, sino que facilita su visibilidad y previsibilidad para el resto de los conductores.

Un cambio de paradigma hacia la convivencia vial

Este conjunto de ocho normativas no debe interpretarse como una simple lista de nuevas multas o prohibiciones. Representa un esfuerzo consciente por parte de la DGT para adaptar la ley a las realidades del tráfico moderno y proteger a quienes más lo necesitan. El hilo conductor de todas estas medidas es claro: aumentar la visibilidad, definir espacios seguros de circulación y exigir un equipamiento que pueda marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

La efectividad de este paquete legislativo dependerá, no obstante, de una responsabilidad compartida. Los motoristas y ciclistas deben asumir estas nuevas obligaciones como una herramienta para su propia supervivencia. A su vez, los conductores de vehículos de cuatro ruedas deben conocer y respetar estas nuevas dinámicas, entendiendo que ceder el centro del carril a un ciclista o ser consciente de una moto en el arcén durante un atasco son gestos clave para la convivencia vial. En última instancia, el objetivo final es uno solo: lograr una drástica reducción de la siniestralidad y asegurar que la carretera deje de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio más seguro para todos.