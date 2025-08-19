En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Meritxell M. PaunéMeritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Afectaciones en la frecuencia de paso de la R1 por robo de cable
Demoras significativas debido al robo de cable entre Badalona y Clot. Circulan los trenes origen/destino Calella, Blanes y Maçanet-Massanes.
Retrasos en la R4
Retrasos importantes en los trenes de la R4 por una incidencia en las instalaciones de la estación de Sant Vicenç de Calders
Una avería en el paso a nivel de Calella provoca retrasos en las líneas R1 y RG1 de Rodalies
Los técnicos del responsable de la infraestructura han trabajado en las instalaciones para solventar la avería. Finalmente, la incidencia se ha podido solucionar hasia las 10:40 horas, momento en el que ha vuelto a funcionar con normalidad. Más información
Problemas en la R14 Y R15 a la altura de Reus
Por otro lado, desde las 7 de la mañana, los trenes del R14 y el R15 circulan con demoras de 20 minutos de media por una incidencia en las instalaciones entre Reus y Alcover. Técnicos de Adif están trabajando en la reparación.
Cambio en origen y salida de los trenes que pasan por Arenys
Los trenes con origen o destino en Calella comienzan o terminan el recorrido en Arenys de Mar.
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
- El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
- Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
- Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
- Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León