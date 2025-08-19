En Directo

Movilidad

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Usuaris pujant en un tren de Rodalies a l’Estació de França

Usuaris pujant en un tren de Rodalies a l’Estació de França / EFE

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
  2. Castilla y León pide a los peregrinos del Camino de Santiago que no continúen su ruta en un tramo de León
  3. El Meteocat pone fecha al fin de la ola de calor que abrasa Catalunya
  4. Hasta tres años de cárcel y un millón de euros de multa por expoliar y dañar yacimientos arqueológicos
  5. Mi hija de 14 años quiere salir por la noche en el pueblo este verano ¿Debo dejarle? ¿Por qué soy la única que le pone hora?
  6. Megainundación: un Mediterráneo desértico se rellenó de agua en menos de 16 años
  7. Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
  8. Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Un profesor de autoescuela explica qué hacer si vas en coche y te encuentras con un incendio en un túnel: "Apaga el motor y sigue estos pasos"

Un profesor de autoescuela explica qué hacer si vas en coche y te encuentras con un incendio en un túnel: "Apaga el motor y sigue estos pasos"

Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado

Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Así es el peligroso 'Stop de la muerte' desvelado por un profesor de autoescuela | Vídeo

Así es el peligroso 'Stop de la muerte' desvelado por un profesor de autoescuela | Vídeo

Nuevos radares en Girona: están colocados en estos puntos de la ciudad

Nuevos radares en Girona: están colocados en estos puntos de la ciudad

Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: "Es el récord de velocidad de un radar"

Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: "Es el récord de velocidad de un radar"

Renfe se plantea reabrir con trasbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia

Renfe se plantea reabrir con trasbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia