Cambios en las etiquetas de la DGT en 2026: los coches afectados / Archivo

Eduardo Calle

Barcelona
La Dirección General de Tráfico (DGT) comenzará a aplicar en 2026 una nueva clasificación de etiquetas ambientales con impacto directo sobre conductores y fabricantes. La medida se enmarca en la Ley de Movilidad Sostenible y responde a un viejo reproche: el actual sistema favorecía a vehículos que, en la práctica, contaminaban más de lo que su pegatina sugería.

Con la actualización, el organismo autónomo del Gobierno integrará normativa Euro y mediciones WLTP (siglas en inglés de Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros) para depurar la clasificación. “Se trata de reordenar el parque automovilístico para que el adhesivo responda a la realidad de emisiones”, han explicado técnicos de Tráfico.

El nuevo etiquetado de la DGT

0 emisiones

0 emisiones

Etiqueta 0 Emisiones: 100% eléctricos, de hidrógeno o híbridos enchufables con más de 90 km de autonomía eléctrica.

ECO

ECO

La etiqueta ECO es pará aquellos híbridos enchufables con menor autonomía, híbridos convencionales y de gas que cumplan Euro 6d o superior.

Etiqueta C (verde)

Etiqueta C (verde)

El etiquetado C, para aquellos con gasolina Euro 6d, diésel Euro 6d-TEMP o Euro 6d

Etiqueta B (amarilla)

Etiqueta B (amarilla)

Finalmente la etiqueta B, para los coches con gasolina al menos Euro 4 y diésel Euro 6, si no acceden a categorías superiores.

Normativa más exigente

El distintivo ambiental DGT es una clasificación de automóviles que la Dirección General de Tráfico de España incorporó al Registro de Vehículos en el año 2016, en función de sus emisiones contaminantes.

Para el próximo año, habrá una actualización que se ajusta a las exigencias medioambientales de la normativa europea, de la mano de la Ley de Movilidad Sostenible.

Los distintivos seguirán dictando el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pero con reglas más rigurosas. Algunos de los turismos clasificados hoy como 'C' podrían pasar al tipo 'B', por lo que su acceso a grandes ciudades como Madrid y Barcelona será limitado.

