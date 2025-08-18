Un profesor de autoescuela explica qué hacer si vas en coche y te encuentras con un incendio en un túnel: "Apaga el motor y sigue estos pasos"

Los incendios que en los últimos días abrasan España también afectan gravemente a las carreteras y otras vías de circulación como las líneas férreas, hasta el punto de que han obligado a suspender la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia durante varios días.

La proliferación de incendios y el aumento de desplazamientos en estas fechas alimentan una duda: ¿qué hacer si vas conduciendo con tu coche y te encuentras con un fuego? La reacción ha de ser distinta en función de si estás en un túnel o en un espacio abierto.

Qué hacer en un túnel

En el primer caso, un profesor de autoescuela ha explicado en un vídeo el protocolo a seguir en este escenario. Se trata de “un procedimiento muy claro”, asegura.

El primer paso aconsejado por el experto es detener el coche y apagar el motor. Además, destaca que hay que dejar las llaves puestas y las puertas abiertas, para permitir el acceso en caso de que los bomberos deban mover el vehículo.

En resumen, las fases del protocolo en caso de incendio en un túnel son:

Detener el coche lo más lejos posible del fuego. Apagar el motor. Dejar las llaves puestas. Bajar del coche dejando las puertas abiertas. Marcharse en dirección contraria al fuego.

Qué hacer en un espacio abierto

Si nos encontramos con el incendio en un espacio abierto, hemos de actuar de manera distinta. Estos son los pasos a seguir según el Real Automóvil Club de España:

Avisa al 112 de la localización del incendio. Si tienes la aplicación My112 (disponible en Android y iOS), úsala para que los servicios de emergencias puedan conocer tu ubicación. Sube las ventanillas y apaga los sistemas de ventilación del vehículo, para impedir que entren gases tóxicos en el habitáculo. Si hay mucho humo, enciende las luches del coche y las de emergencia para hacerte visible y alertar al resto de conductores.

Frente de fuego en la zona de incendios del sureste de la provincia de Ourense. / Abraham Rosendo 'Breikus'

Si es posible, trata de alejarte del incendio con tu coche en dirección contraria a donde están las llamas. Si no puedes y te ves en una situación extrema, sal del vehiculo, cúbrete toda la piel y las vías respiratorias, aléjate del fuego y evita refugiarte en cuevas o pozos (ya que podrías quedarte sin oxígeno).

Qué no debes hacer ante un incendio

El RACE también precisa que nunca se debe intentar atravesar una zona afectada por el fuego o el humo.

Añade que si no tienes más remedio que detenerte, has de buscar un sitio seguro: lejos de las llamas, en dirección contraria a la que sople el viento y sin vegetación alrededor. "Si nada de esto es posible, lo mejor es optar por una zona ya quemada. Si se está circulando por una ruta 'off-road', hay que buscar el asfalto ya que este actuará de cortafuegos", subrayan fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Y acaba con varias recomendaciones básicas: