Nuevos radares en Girona: están colocados en estos puntos de la ciudad

Los cuatro nuevos radares fijos instalados en varios puntos de la ciudad de Girona ya están en funcionamiento desde el pasado miércoles, 13 de agosto. El objetivo principal de los aparatos es mejorar la seguridad vial, pacificar el tráfico, reducir el número de accidentes, minimizar la contaminación acústica y atmosférica, y favorecer la calidad de vida de la ciudadanía.

Los radares se han ubicado en los siguientes emplazamientos:

Calle de Pedret , a la altura del número 146 (límite: 30 km/h).

, a la altura del número 146 (límite: 30 km/h). Avenida de Josep Tarradellas , frente a la escuela Maristas de Girona (límite: 30 km/h).

, frente a la escuela Maristas de Girona (límite: 30 km/h). Calle del Riu Güell , a la altura del número 166 (límite: 40 km/h).

, a la altura del número 166 (límite: 40 km/h). Cruce entre la calle de Barcelona y la calle de la Creu (límite: 40 km/h).

Uno de los radares está ubicado en la avenida Josep Tarradellas, frente a la escuela Maristas, y otro frente al número 166 de la calle del Riu Güell, entre la rotonda del Paseo de Olot y la rotonda del Riu Güell, ya en el barrio de Can Gibert. Por otro lado, hay otro en el cruce entre la calle de Barcelona y la calle de la Creu. Finalmente, también se ha puesto en funcionamiento el aparato situado frente al número 146 de la calle de Pedret, junto al centro cívico del barrio.

Hace un año, 'Diari de Girona' adelantó que se instalarían estos cuatro radares fijos. El contrato fue adjudicado a la empresa Tradesur SA, que fue la única que se presentó al concurso público del Ayuntamiento de Girona. La compañía se ha encargado del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los aparatos por un importe de 139.185,67 euros (similar al precio de salida). Las tareas incluyen también el mantenimiento.

Radares pedagógicos

Los cinemómetros funcionan únicamente en un sentido de circulación. En Pedret, lo hacen en dirección al centro de la ciudad; en la calle Barcelona, controlan los vehículos que se dirigen hacia la plaza Marquès de Camps. El instalado frente a los Maristas controla a los vehículos que van hacia el puente del Dimoni, y el de la calle del Riu Güell, a los que se dirigen a la plaza de Salt.

Además, el contrato incluye la instalación de cuatro radares pedagógicos cuya finalidad es informar al conductor de su exceso de velocidad en la vía pública, para así reducirla. Una vez calculada la velocidad exacta del vehículo, aparece la cifra en color verde o ámbar. Cuando la velocidad es excesiva, se muestra en color rojo. Estos radares pedagógicos se han colocado cerca de los radares fijos.

Accidentes, entornos escolares y quejas

Los lugares donde se han instalado los radares se han elegido en función de varios criterios. En primer lugar, por ser puntos donde se concentran más accidentes. Por ejemplo, la avenida Josep Tarradellas y la calle Barcelona figuran año tras año entre las vías de la ciudad con mayor número de accidentes. Aunque la contaminación ha bajado en los últimos años en Girona, la calle del Riu Güell fue el segundo punto medido de la ciudad con más concentración de dióxido de nitrógeno de media en 2024. La calle Barcelona ocupó el tercer lugar, y la avenida Josep Tarradellas también aparece en la lista.

También se ha tenido en cuenta su proximidad a entornos sensibles, como colegios, para colocar los aparatos. Entre otros, la escuela Maristas, la escuela Santa Eugènia (conocida como Colegio Amarillo) o la escuela Doctor Masmitjà están muy cerca de algunos de los cinemómetros. Finalmente, se han considerado las quejas registradas por exceso de velocidad o ruido para escoger los puntos de instalación.