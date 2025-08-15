Movilidad
Renfe se plantea reabrir con trasbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Renfe se plantea reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia, cortado por los incendios forestales, con trasbordos en autobús por carretera en el trayecto entre Otero de Sanabria (Zamora) y Ourense.
El operador ferroviario público así lo ha transmitido y está previsto que a lo largo de la mañana de este viernes comiencen a circular los trenes, según han transmitido al Centro de Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en Zamora por los incendios forestales.
De esa circunstancia ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, que ha indicado que los convoyes de Madrid llegarán a la estación de Sanabria Alta Velocidad, en Otero de Sanabria, para desde allí continuar camino en autobús hasta Ourense por la autovía A-52, que está abierta al tráfico.
Los incendios forestales del este de la provincia de Ourense que han llegado ya a la Alta Sanabria de Zamora han motivado el cierre al tráfico de la línea de Alta Velocidad Madrid Galicia.
Retrasos acumulados
La huelga del servicio de asistencia en tierra, que afecta básicamente a la facturación de equipaje, embarque y entrada y salida de pasajeros del avión, se desarrollará entre las 5:00 y las 9:00 horas; las 12:00 y las 15:00 horas, y las 21:00 y las 23:59 horas, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año. Los retrasos se irán acumulando aunque los servicios mínimos son "potentes". Pérez cree que los retrasos se irán "acumulando" a medida que transcurra el tiempo, aunque el impacto será menor dados los servicios mínimos establecidos, que "son muy potentes", y que los paros se han convocado por franjas y la empresa "intentará apretar" a los trabajadores para que vayan más rápido. "Suele pasar", ha apuntado. El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares.
La huelga en el 'handling' de Ryanair comienza sin mayores incidentes aunque con retrasos
La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling, en todas sus bases en España ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, "sin mayores incidentes" salvo los retrasos provocados en las líneas afectadas. Los aeropuertos afectados por la huelga a nivel nacional son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. La huelga, convocada por UGT, ha comenzado a las cinco de la mañana de este viernes a nivel nacional, sin que de momento se hayan facilitado datos concretos, salvo los del aeropuerto de Barcelona, donde se han registrado retrasos de "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a EFE este viernes Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato.
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora. Los trenes se reanudarán cuando se garantice el paso de trenes con plenas garantías de seguridad. Adif seguirá con sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que, cuando las autoridades competentes en emergencias autoricen el restablecimiento de la circulación, las vías estén preparadas para retomar el servicio lo más pronto posible.
Continúan cortadas 11 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales
Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT). Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia. El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora. En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.
Los aeropuertos españoles vivirán un puente de agosto con protestas
Las reuniones entre las empresas de 'handling' y los trabajadores no han logrado acercar lo suficiente las posiciones y los pasajeros de aerolíneas como Ryanair, Easyjet, Wizz Air o Emirates, entre otros, pueden sufrir afectaciones en sus vuelos a partir del viernes 15 de agosto.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Calor intenso y lluvia: el aviso del Meteocat para Catalunya
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Desastre ecológico en Cáceres: Vacían un embalse para erradicar una especie invasora y el daño es 'aún mayor
- Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España
- La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un 'accidente laboral' por 'golpe de calor
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo