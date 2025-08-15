Movilidad

Renfe se plantea reabrir con trasbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia

Usuarios esperan en la estación de tren de A Coruña para viajar debido a las cancelaciones de trenes debido a los incendios en Galicia y el resto de España.

Usuarios esperan en la estación de tren de A Coruña para viajar debido a las cancelaciones de trenes debido a los incendios en Galicia y el resto de España. / EFE

EFE

Zamora
Renfe se plantea reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia, cortado por los incendios forestales, con trasbordos en autobús por carretera en el trayecto entre Otero de Sanabria (Zamora) y Ourense.

El operador ferroviario público así lo ha transmitido y está previsto que a lo largo de la mañana de este viernes comiencen a circular los trenes, según han transmitido al Centro de Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en Zamora por los incendios forestales.

De esa circunstancia ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, que ha indicado que los convoyes de Madrid llegarán a la estación de Sanabria Alta Velocidad, en Otero de Sanabria, para desde allí continuar camino en autobús hasta Ourense por la autovía A-52, que está abierta al tráfico.

Los incendios forestales del este de la provincia de Ourense que han llegado ya a la Alta Sanabria de Zamora han motivado el cierre al tráfico de la línea de Alta Velocidad Madrid Galicia.

Renfe se plantea reabrir con trasbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia

