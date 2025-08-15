Renfe se plantea reabrir con trasbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia

Renfe se plantea reabrir el servicio ferroviario en la línea Madrid-Galicia, cortado por los incendios forestales, con trasbordos en autobús por carretera en el trayecto entre Otero de Sanabria (Zamora) y Ourense.

El operador ferroviario público así lo ha transmitido y está previsto que a lo largo de la mañana de este viernes comiencen a circular los trenes, según han transmitido al Centro de Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en Zamora por los incendios forestales.

De esa circunstancia ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y responsable del Cecopi, Fernando Prada, que ha indicado que los convoyes de Madrid llegarán a la estación de Sanabria Alta Velocidad, en Otero de Sanabria, para desde allí continuar camino en autobús hasta Ourense por la autovía A-52, que está abierta al tráfico.

Los incendios forestales del este de la provincia de Ourense que han llegado ya a la Alta Sanabria de Zamora han motivado el cierre al tráfico de la línea de Alta Velocidad Madrid Galicia.

En Directo

Retrasos acumulados La huelga del servicio de asistencia en tierra, que afecta básicamente a la facturación de equipaje, embarque y entrada y salida de pasajeros del avión, se desarrollará entre las 5:00 y las 9:00 horas; las 12:00 y las 15:00 horas, y las 21:00 y las 23:59 horas, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año. Los retrasos se irán acumulando aunque los servicios mínimos son "potentes". Pérez cree que los retrasos se irán "acumulando" a medida que transcurra el tiempo, aunque el impacto será menor dados los servicios mínimos establecidos, que "son muy potentes", y que los paros se han convocado por franjas y la empresa "intentará apretar" a los trabajadores para que vayan más rápido. "Suele pasar", ha apuntado. El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares.

La huelga en el 'handling' de Ryanair comienza sin mayores incidentes aunque con retrasos La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling, en todas sus bases en España ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, "sin mayores incidentes" salvo los retrasos provocados en las líneas afectadas. Los aeropuertos afectados por la huelga a nivel nacional son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. La huelga, convocada por UGT, ha comenzado a las cinco de la mañana de este viernes a nivel nacional, sin que de momento se hayan facilitado datos concretos, salvo los del aeropuerto de Barcelona, donde se han registrado retrasos de "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a EFE este viernes Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato.

Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida como consecuencia de los incendios que asolan la zona y hasta nuevo aviso, según han informado a EFE fuentes de Adif este viernes. Adif y Renfe anunciaron ayer en un comunicado conjunto que el servicio de esta línea quedaba interrumpido después de tres días de cortes de línea a petición de los bomberos y protección civil y motivado por los incendios en Ourense y Zamora. Los trenes se reanudarán cuando se garantice el paso de trenes con plenas garantías de seguridad. Adif seguirá con sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que, cuando las autoridades competentes en emergencias autoricen el restablecimiento de la circulación, las vías estén preparadas para retomar el servicio lo más pronto posible.

Continúan cortadas 11 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT). Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia. El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora. En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.