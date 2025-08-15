Movilidad
Continúan cortadas 11 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales
Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia.
El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora.
En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.
En Palencia están afectadas las vías PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2114, entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza; y la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo.
Además, está cortada en Huelva la HU-8100, entre Aroche y Encinasola; en León la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas; y en Zamora la ZA-102, entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.
