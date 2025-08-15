Movilidad

Continúan cortadas 11 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales

El mapa de la DGT muestra las carreteras cortadas por incendios.

El mapa de la DGT muestra las carreteras cortadas por incendios. / DGT

EFE

EFE

Madrid
Once carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, la mayoría de ellas en las provincias de Cáceres y Palencia, según el cuadro de manos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las dos carreteras nacionales afectadas son la N-525 en A Gudiña (Ourense), en sentido creciente de la kilometración; y la N-630 a su paso por Cáceres, en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia.

El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de Cáceres, Huelva, León, Palencia y Zamora.

En concreto, en Cáceres están cortadas la CC-206, entre Almendral y Guijo de Granadilla; la CC-213, entre Villar de Plasencia y Cabezabellosa; y la CC-214, a la altura de Jarilla.

En Palencia están afectadas las vías PP-2113, entre El Campo y Lores; la PP-2114, entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza; y la PP-2116, entre San Salvador de Cantamuda y El Campo.

Además, está cortada en Huelva la HU-8100, entre Aroche y Encinasola; en León la LE-133, entre Valdeviejas y Santiago Millas; y en Zamora la ZA-102, entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.

