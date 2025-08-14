Los incendios forestales provocan el corte de 13 carreteras

Un total de 13 carreteras se encuentran cortadas en España a consecuencia de los incendios forestales, ha informado esta madrugada la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, el fuego ha provocado cortes en tres carreteras de la provincia de Cáceres: la A-66, a la altura de Casas del Monte; la CC-213, por Villar de Plasencia; y la CC-214, en Jarilla.

Otras tres vías están cortadas en Zamora: ZA-P-2433, en Puercas; ZA-P-2434, en Abejera; y ZA-902, en Losacio.

Tres más en Palencia, todas ellas en La Pernía: PP-2114, PP-2113 y PP-2116.

En León están cordadas las carreteras LE-133, en Valdeviejas; LE-125, La Bañeza; y LE-110, Castrocalbón.

Finalmente, en la provincia de Huelva sufre cortes la carreteras HU-8100, en Aroche.

España ha pedido a la UE la ayuda de dos aviones Canadier para la extinción de los incendios forestales que asolan el país y que han quemado ya cerca de 50.000 hectáreas en todas las provincias afectadas, se han cobrado la vida de dos personas y mantienen evacuadas a miles de personas.