Nueva conexión directa
El original avión que volará de Shanghái a El Prat: inspirado en Barcelona
Un Airbus A350-900, con capacidad para 288 pasajeros, operará cuatro conexiones semanales entre la capital catalana y la ciudad china
Neus Castellet
Barcelona y Shanghái estarán unidas por una nueva ruta aérea directa a partir de este otoño, una conexión que promete reforzar la relación entre dos de las ciudades más dinámicas del planeta. El enlace será operado por China Eastern y supondrá un salto cualitativo para la conectividad del Aeropuerto de El Prat con Asia.
La compañía china pondrá en marcha el servicio el 26 de septiembre, abriendo así una vía que facilitará el flujo de viajeros y negocios entre Catalunya y el gigante asiático. Hasta ahora, la mayoría de trayectos hacia Shanghái requerían escalas en otras ciudades europeas o de Oriente Medio.
El vuelo operará cuatro veces por semana (los martes, jueves, viernes y domingos) y utilizará un Airbus A350-900 con capacidad para 288 pasajeros. El Prat cerró el mes de julio con más de 5,5 millones de usuarios, un récord que refuerza la apuesta por abrir nuevas rutas internacionales.
La Sagrada Família, la Pedrera...
La novedad no está solo en la conexión directa, sino en un guiño muy especial a la capital catalana: el avión que cubrirá el trayecto ha sido decorado por dentro con una temática inspirada en Barcelona. Esta colorida imagen acompañará el vuelo inaugural y será la carta de presentación para los pasajeros.
China Eastern ha querido trasladar el espíritu barcelonés a miles de metros de altura, incorporando detalles visuales que evocan algunos de sus símbolos más reconocibles. El objetivo, según fuentes de la compañía, es que “el viaje comience desde el momento en que los pasajeros suben a bordo”.
Entre los elementos representados destacan:
- La Sagrada Família.
- La Pedrera.
- La Torre Glòries.
- Colores y mosaicos que recuerdan al Park Güell.
- Detalles inspirados en Gaudí en el diseño de asientos y alfombras.
Este gesto tiene un claro componente estratégico: Barcelona se refuerza como uno de los hubs aéreos más importantes del sur de Europa para el tráfico con Asia. En los últimos años, El Prat ha sumado rutas directas con ciudades clave como Singapur, Seúl y Pekín.
Salto adelante de China Eastern
Además, con esta nueva ruta China Eastern se estrena en El Prat y se convierte en la quinta aerolínea en conectar Barcelona con un destino en China. También será la primera en hacerlo directamente con su base principal, el aeropuerto de Pudong, situado en la costa este de la ciudad, a unos 30 kilómetros y considerado el segundo más transitado del país. La aerolínea forma parte de la alianza SkyTeam, donde comparte red con Air France-KLM, Delta o Aeroméxico, entre otras.
