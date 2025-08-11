Incidencia

Renfe sufre una incidencia en el sistema de megafonía e información que impide consultar los horarios de Rodalies en Catalunya

Se mantienen los problemas para informar de los horarios en algunas estaciones de Barcelona y esta mañana ha caído también el buscador web y la aplicación de Rodalies

DOMINGO | Caída en el sistema de megafonía de algunas estaciones de Rodalies: "Compruebe los destinos en el frontal y lateral de los trenes"

Por segundo día consecutivo, el servicio de megafonía e información de algunas estaciones de tren de Rodalies en Catalunya se encuentra fuera de servicio por una incidencia técnica, según informó la operadora a través de un breve comunicado en las redes sociales. La avería tuvo lugar este domingo a primera hora de la mañana y se mantiene por el momento durante este lunes en algunas estaciones catalanas, sin concretar cuáles.

"Servicio de megafonía e información temporalmente fuera de servicio por incidencia técnica en algunas estaciones del núcleo de cercanías", anunciaron. Una incidencia que empezó a solucionarse este mismo domingo por la tarde pero todavía con algunas informaciones incorrectas sobre el paso de los trenes.

Además, Rodalies ha informado de problemas de funcionamiento, a primera hora de este lunes, en el buscador de horarios de los trenes de cercanías en Catalunya a través de su página web y la aplicación, y ha puntualizado que ocurre "en momentos puntuales". Según informan, los buscadores ya vuelven a estar operativos. Al mismo tiempo, recomiendan consultar los horarios a través de un enlace alternativo al buscador.

Asimismo, desde Rodalies han instado a los pasajeros a comprobar sus destinos "en el frontal y lateral de los trenes" como consecuencia de esta avería, que afecta principalmente a las estaciones de cercanías de Barcelona.

