Negligencia al volante
Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: "Es el récord de velocidad de un radar"
El vehículo, un Porsche Panamera, superaba el límite de velocidad en más de 200 km/h
Lola Gutiérrez
Un control rutinario en una autopista de Alemania ha conmocionado a las autoridades del país tras registrar una velocidad excepcional. Fue en un tramo frecuentado de la A2, al oeste de Berlín, durante las inspecciones habituales de verano. Lo que empezó como una simple comprobación se ha convertido en noticia por las cifras que arrojó el radar.
El equipo móvil instalado en ese punto, parte de una campaña regional de control —a menudo denominada "maratón de radares"—, llevaba un dispositivo de lectura continua. La intención era advertir y sancionar a los infractores interceptados, pero los datos captados superaron con creces lo esperado.
La revelación de esos resultados causó un debate inmediato: ¿estamos ante un caso aislado o es señal de un problema más grave en ciertas vías de alta velocidad?
Casi el triple del máximo permitido
El radar móvil marcó una cifra insólita, 321 kilómetros por hora, en un tramo cerca de Magdeburgo limitado a 120 km/h. "Es el récord de velocidad detectada por un radar", explicó la policía regional.
El conductor, cuya identidad no ha trascendido, recibió una multa de 900 euros, perdió dos puntos del carnet y quedó inhabilitado para conducir durante tres meses.
Sí se conoce el vehículo que llevaba: un Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid de 782 caballos, con un precio de casi 237.000 euros.
Autopistas sin límite de velocidad
Las autopistas alemanas despiertan fascinación e interés en todo el mundo por su falta de límites de velocidad, aunque hay excepciones a esta norma general. En el 30% de la red de autopistas en Alemania sí hay límites, por considerarse tramos especialmente peligrosos o para reducir la contaminación acústica cerca de ciudades.
