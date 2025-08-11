Movilidad
Pillan a un conductor tirando una colilla por la ventana en el Eix Transversal: 500 euros y seis puntos
Los Mossos recuerdan que echar cualquier objeto a la vía es una infracción grave que puede provocar accidentes o incendios
Alba Díaz
Un conductor ha sido sancionado con 500 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir para tirar una colilla de cigarrillo en el eje Transversal, a la altura de Manresa. En un vídeo difundido por el cuerpo policial en las redes sociales, se puede ver un vehículo negro circulando detrás de un camión cisterna en la C-25, a punto de tomar el carril de salida que enlaza con la C-55. Es en ese instante cuando el conductor tira la colilla por la ventana, un gesto que queda grabado y que ha servido como prueba para imponer la sanción.
Según han informado los Mossos d'Esquadra, acciones como ésta no sólo suponen un riesgo para la seguridad vial, sino que también pueden provocar incendios, especialmente en zonas con vegetación seca.
La policía recuerda que lanzar cualquier objeto a la vía es una irresponsabilidad y está prohibido por el Reglamento General de Circulación.
