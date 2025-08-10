Caída en el sistema de megafonía de algunas estaciones de Rodalies: "Compruebe los destinos en el frontal y lateral de los trenes"

El servicio de megafonía e información de algunas estaciones de tren de Rodalies ha quedado fuera de servicio alrededor de las 6.00 horas de la mañana de este domingo. Así lo ha notificado el servicio de trenes de cercanías autonómico, a través de un breve comunicado publicado en redes sociales: "Servicio de megafonía e información temporalmente fuera de servicio por incidencia técnica en algunas estaciones del núcleo de cercanías".

Asimismo, desde Rodalies han instado a los pasajeros a comprobar sus destinos "en el frontal y lateral de los trenes" como consecuencia de esta avería, que afecta principalmente a las estaciones de cercanías de Barcelona, recoge la Agència Catalana de Notícies (ACN).