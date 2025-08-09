Ryanair deja en evidencia al ministro Óscar Puente en su 'Liga de retrasos': "No se les debe permitir que presidan otro año"

La aerolínea irlandesa Ryanair ha expuesto al ministro Óscar Puente y a otros dirigentes europeos en materia de Transporte por su "mala gestión y falta de personal". Lo ha hecho a través de su 'Liga de retrasos' en el Control del Tráfico Aéreo, una iniciativa que registra el número de vuelos de la compañía que sufrieron retrasos entre enero y mayo de este año, así como el número de pasajeros afectados por estas incidencias.

A su vez, Ryanair reclama a los gobiernos de la Unión Europea que doten de "personal adecuado" a los servicios de control aéreo y que pongan fin a todos aquellos retrasos que sean evitables.

El Ministro Puente, segundo en el ránking

Según recoge la clasificación, el Ministro español ocupa la segunda posición, con un total de 24.364 vuelos y 4.385.520 pasajeros afectados.

Óscar Puente / ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Por encima, en primera posición, se encuentra el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, que registra 41.103 y 7.398.540 vuelos y pasajeros afectados por retrasos, respectivamente.

El podio lo completa Patrick Schnieder, ministro federal de Transporte de Alemania, con un total de 11.294 vuelos interrumpidos y 2.032.920 viajeros afectados asignados a su nombre.

Máximos señalados

Según el informe publicado por Ryanair, Francia, España, Alemania, Grecia y el Reino Unido son responsables de más del 90% de los retrasos del control de tráfico aéreo (ATC) en Europa. Contrariamente, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Eslovaquia entran en la categoría de países con un "desempeño ejemplar" en este ámbito.

Ryanair invita a sus pasajeros a "quejarse directamente" a sus Ministros

A través de esta campaña, lanzada en mayo de este año, la aerolínea de origen irlandés reivindica la mejora de estos servicios: "No se les debe permitir que presidan otro año con retrasos récord debido a la mala gestión y a la escasez de personal".

FILE PHOTO: A Ryanair Boeing 737 takes off at the airport in Palma de Mallorca / Paul Hanna

Por ello, hace un llamamiento para que sus pasajeros accedan a la tabla de clasificación y, a través de los correos electrónicos de cada mandatario, puedan "quejarse directamente" a quienes señalan como principales responsables: "Exigir que estos políticos tomen medidas para dotar de personal adecuado a los servicios de control del tráfico aéreo y evitar retrasos innecesarios este verano", instaban desde la compañía.