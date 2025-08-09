Vuelos con incidencias

Ryanair deja en evidencia al ministro Óscar Puente en su 'Liga de retrasos': "No se les debe permitir que presidan otro año"

Según recoge la clasificación, el Ministro español ocupa la segunda posición

Combo del ministro Óscar Puente y un avión de Ryanair.

Combo del ministro Óscar Puente y un avión de Ryanair. / EUROPA PRESS / G.O.

Guillem Ortu

Guillem Ortu

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La aerolínea irlandesa Ryanair ha expuesto al ministro Óscar Puente y a otros dirigentes europeos en materia de Transporte por su "mala gestión y falta de personal". Lo ha hecho a través de su 'Liga de retrasos' en el Control del Tráfico Aéreo, una iniciativa que registra el número de vuelos de la compañía que sufrieron retrasos entre enero y mayo de este año, así como el número de pasajeros afectados por estas incidencias.

A su vez, Ryanair reclama a los gobiernos de la Unión Europea que doten de "personal adecuado" a los servicios de control aéreo y que pongan fin a todos aquellos retrasos que sean evitables.

El Ministro Puente, segundo en el ránking

Según recoge la clasificación, el Ministro español ocupa la segunda posición, con un total de 24.364 vuelos y 4.385.520 pasajeros afectados.

Óscar Puente

Óscar Puente / ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Por encima, en primera posición, se encuentra el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, que registra 41.103 y 7.398.540 vuelos y pasajeros afectados por retrasos, respectivamente.

El podio lo completa Patrick Schnieder, ministro federal de Transporte de Alemania, con un total de 11.294 vuelos interrumpidos y 2.032.920 viajeros afectados asignados a su nombre.

Máximos señalados

Según el informe publicado por Ryanair, Francia, España, Alemania, Grecia y el Reino Unido son responsables de más del 90% de los retrasos del control de tráfico aéreo (ATC) en Europa. Contrariamente, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Eslovaquia entran en la categoría de países con un "desempeño ejemplar" en este ámbito.

Ryanair invita a sus pasajeros a "quejarse directamente" a sus Ministros

A través de esta campaña, lanzada en mayo de este año, la aerolínea de origen irlandés reivindica la mejora de estos servicios: "No se les debe permitir que presidan otro año con retrasos récord debido a la mala gestión y a la escasez de personal".

FILE PHOTO: A Ryanair Boeing 737 takes off at the airport in Palma de Mallorca

FILE PHOTO: A Ryanair Boeing 737 takes off at the airport in Palma de Mallorca / Paul Hanna

Por ello, hace un llamamiento para que sus pasajeros accedan a la tabla de clasificación y, a través de los correos electrónicos de cada mandatario, puedan "quejarse directamente" a quienes señalan como principales responsables: "Exigir que estos políticos tomen medidas para dotar de personal adecuado a los servicios de control del tráfico aéreo y evitar retrasos innecesarios este verano", instaban desde la compañía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone

Ryanair deja en evidencia al ministro Óscar Puente en su 'Liga de retrasos': "No se les debe permitir que presidan otro año"

Ryanair deja en evidencia al ministro Óscar Puente en su 'Liga de retrasos': "No se les debe permitir que presidan otro año"

Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana

Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana

¿Qué es la nueva señal S43 que ha aparecido en las carreteras de España?

¿Qué es la nueva señal S43 que ha aparecido en las carreteras de España?

Un accidente en la C-31 y carriles cortados en la AP-7 y la A-2 complican el inicio de una nueva operación salida

Un accidente en la C-31 y carriles cortados en la AP-7 y la A-2 complican el inicio de una nueva operación salida

El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026

El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Un mecánico expone estas 5 reglas de la DGT: "No te dicen que rompen tu coche y que puedes tener un accidente"

Un mecánico expone estas 5 reglas de la DGT: "No te dicen que rompen tu coche y que puedes tener un accidente"

AP-7 en Catalunya: ¿cuáles son las salidas de la autopista y dónde están los peajes de pago?

AP-7 en Catalunya: ¿cuáles son las salidas de la autopista y dónde están los peajes de pago?