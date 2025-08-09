Vuelos con incidencias
Ryanair deja en evidencia al ministro Óscar Puente en su 'Liga de retrasos': "No se les debe permitir que presidan otro año"
Según recoge la clasificación, el Ministro español ocupa la segunda posición
Guillem OrtuGuillem Ortu
Redactor | Desarrollo de audiencias
Barcelona, 2000. Graduado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con mención en Ciberperiodismo y nuevas plataformas de comunicación, llevo desde 2022 en EL PERIÓDICO.
La aerolínea irlandesa Ryanair ha expuesto al ministro Óscar Puente y a otros dirigentes europeos en materia de Transporte por su "mala gestión y falta de personal". Lo ha hecho a través de su 'Liga de retrasos' en el Control del Tráfico Aéreo, una iniciativa que registra el número de vuelos de la compañía que sufrieron retrasos entre enero y mayo de este año, así como el número de pasajeros afectados por estas incidencias.
A su vez, Ryanair reclama a los gobiernos de la Unión Europea que doten de "personal adecuado" a los servicios de control aéreo y que pongan fin a todos aquellos retrasos que sean evitables.
El Ministro Puente, segundo en el ránking
Según recoge la clasificación, el Ministro español ocupa la segunda posición, con un total de 24.364 vuelos y 4.385.520 pasajeros afectados.
Por encima, en primera posición, se encuentra el ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, que registra 41.103 y 7.398.540 vuelos y pasajeros afectados por retrasos, respectivamente.
El podio lo completa Patrick Schnieder, ministro federal de Transporte de Alemania, con un total de 11.294 vuelos interrumpidos y 2.032.920 viajeros afectados asignados a su nombre.
Máximos señalados
Según el informe publicado por Ryanair, Francia, España, Alemania, Grecia y el Reino Unido son responsables de más del 90% de los retrasos del control de tráfico aéreo (ATC) en Europa. Contrariamente, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Eslovaquia entran en la categoría de países con un "desempeño ejemplar" en este ámbito.
Ryanair invita a sus pasajeros a "quejarse directamente" a sus Ministros
A través de esta campaña, lanzada en mayo de este año, la aerolínea de origen irlandés reivindica la mejora de estos servicios: "No se les debe permitir que presidan otro año con retrasos récord debido a la mala gestión y a la escasez de personal".
Por ello, hace un llamamiento para que sus pasajeros accedan a la tabla de clasificación y, a través de los correos electrónicos de cada mandatario, puedan "quejarse directamente" a quienes señalan como principales responsables: "Exigir que estos políticos tomen medidas para dotar de personal adecuado a los servicios de control del tráfico aéreo y evitar retrasos innecesarios este verano", instaban desde la compañía.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone