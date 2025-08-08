En Directo

Movilidad

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

El Gobierno aprueba el martes la creación de la empresa Rodalies de Catalunya

El Gobierno aprueba el martes la creación de la empresa Rodalies de Catalunya / Albert Segura

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  8. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Un mecánico expone estas 5 reglas de la DGT: "No te dicen que rompen tu coche y que puedes tener un accidente"

Un mecánico expone estas 5 reglas de la DGT: "No te dicen que rompen tu coche y que puedes tener un accidente"

AP-7 en Catalunya: ¿cuáles son las salidas de la autopista y dónde están los peajes de pago?

AP-7 en Catalunya: ¿cuáles son las salidas de la autopista y dónde están los peajes de pago?

¿Quieres saber dónde están los radares de la DGT? Este método es infalible

¿Quieres saber dónde están los radares de la DGT? Este método es infalible

AP-7 en Catalunya hoy: consulta el tráfico de la autopista en tiempo real

AP-7 en Catalunya hoy: consulta el tráfico de la autopista en tiempo real

Renfe publica su primer informe de puntualidad: esto es lo que dice sobre los retrasos

Renfe publica su primer informe de puntualidad: esto es lo que dice sobre los retrasos

¿Qué es la nueva señal S43 que ha aparecido en las carreteras de España?

¿Qué es la nueva señal S43 que ha aparecido en las carreteras de España?

El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026

El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026