Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

REPARADA LA INCIDENCIA

Fuentes de Rodalies informan a El Periódico que la incidencia de Adif en Sants Estació ha quedado reparada a las 11.55h de la mañana, casi una hora después del inicio de la afectación a las 11h.

A las 11.22h se había realizado una reparación provisional però la avería se ha "reproducido", lo que ha llevado a permitir solo la circulación con autorizaciones especiales para desencallar el tráfico ferroviario.

El restablecimiento de la circulación en todas las líneas es ahora inminente, pero Renfe confirma que acarreará retrasos toda la mañana. La afectación alcanza todas las líneas de media distancia y Rodalies que pasan per Sants, pero no ha tenido ninguna afectación en la red de alta velocidad.