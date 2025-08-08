El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026

El aeropuerto de Girona estrenará en el verano de 2026 una nueva conexión con Luxemburgo, operada por la compañía Luxair. La ruta funcionará entre el 2 de junio y el 29 de agosto con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, pensadas tanto para escapadas cortas como para estancias más largas en la Costa Brava y sus alrededores.

Según los horarios previstos, los vuelos saldrán de Luxemburgo a las 14.05 horas los martes y a las 11.15 horas los sábados, con llegada a Girona a las 16.00 horas y a las 13.10 horas, respectivamente. Los vuelos de regreso partirán el mismo día desde Girona, a las 16.40 horas los martes y a las 13.50 horas los sábados, con llegada a Luxemburgo a las 18.45 horas y a las 15.55 horas.

Puerta de entrada a la Costa Brava

Luxair presenta esta nueva conexión como una oportunidad para consolidar Girona como puerta de entrada a la Costa Brava, "una región donde te esperan encantadores pueblos medievales, calas de aguas cristalinas y escénicos caminos de ronda, con los Pirineos como telón de fondo y el Mediterráneo a tus pies", según destaca la compañía en su sitio web.

Además de facilitar el acceso a la Costa Brava y los Pirineos gerundenses, la ruta complementa los vuelos diarios que Luxair ya ofrece a Barcelona y permite combinar rutas y personalizar las vacaciones según los intereses de cada viajero, ya sea cicloturismo, gastronomía, arte o una escapada relajante.

Con esta nueva operación, Girona suma una nueva conexión internacional para la temporada alta, reforzando su oferta estival y posicionándose como un punto de llegada para turistas europeos que buscan tanto mar como montaña.