En Directo
Movilidad
Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
Meritxell M. PaunéMeritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
Sigue aquí en EL PERIÓDICO nuestro directo para conocer en tiempo real todas las incidencias, retrasos y recomendaciones sobre el servicio de Rodalies Renfe en Barcelona y el resto de Catalunya hoy.
Transporte alternativo
La compañía está gestionando un servicio de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros con origen y destino Lleida. Técnicos de Adif trabajan en la zona para intentar resolver el problema lo antes posible.
Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona
La circulación de trenes entre Lleida y Barcelona ha quedado bloqueada este mediodía a causa de una incidencia en la catenaria. Inicialmente, se ha interrumpido el servicio de trenes entre las estaciones de Lleida - Pirineus y Juneda, pero esta incidencia impide la entrada y salida de trenes de ancho convencional desde Lleida hacia Barcelona, según informa Adif en la red social X.
Circulación recuperada con frecuencias alteradas
Rodalies de Catalunya confirma que los trenes ya vuelven a circular, si bien las frecuencias de paso se restablecerán de forma progresiva durante la mañana.
Fuentes de Adif indican a EL PERIÓDICO que la avería se ha producido en el sistema informático de gestión del tráfico ferroviario en la estación y que la causa per ahora se desconoce. Confirman que ya se ha reparado la incidencia y que causará retrasos durante un tiempo indeterminado.
REPARADA LA INCIDENCIA
Fuentes de Rodalies informan a El Periódico que la incidencia de Adif en Sants Estació ha quedado reparada a las 11.55h de la mañana, casi una hora después del inicio de la afectación a las 11h.
A las 11.22h se había realizado una reparación provisional però la avería se ha "reproducido", lo que ha llevado a permitir solo la circulación con autorizaciones especiales para desencallar el tráfico ferroviario.
El restablecimiento de la circulación en todas las líneas es ahora inminente, pero Renfe confirma que acarreará retrasos toda la mañana. La afectación alcanza todas las líneas de media distancia y Rodalies que pasan per Sants, pero no ha tenido ninguna afectación en la red de alta velocidad.
No bajar del tren
Rodalies de Catalunya difunde consejos para los viajeros afectados. Destaca que aquellos que se encuentren en un tren parado, deben "esperar las instrucciones del personal ferroviario" y permanecer en el convoy. "Por motivos de seguridad, no baje en ningún caso en las vías", recalcan.
Viajeros 'colgados' en Sant Adrià por retrasos también en el Trambesòs
Según explican viajeros afectados a EL PERIÓDICO, hay trenes parados en diversas estaciones catalanas. Por ejemplo en Sant Adrià de Besòs, un tren de la R1 llevaría parado media hora aproximadamente. Los afectados que han tratado de continuar su trayecto en tranvía, dado que el Trambesòs tiene una parada delante de la estación de tren, se han encontrado con frecuencias de paso muy alteradas en las líneas T4, T5 y T6. Según difunde el centro Transmed de la T-Mobilitat, en este caso la causa sería la "indisposición de un viajero".
Incidencia de Adif
Paradas todas las líneas de Rodalies de Catalunya por una avería en la estación de Sants
Renfe no sabe decir aún cuándo se restablecerá el servicio, que afecta a los trenes de toda la red
Retrasos en Ferrocarrils
Siguen las incidencias en el servicio de FGC Línea Llobregat- Anoia: los trenes con destino Plaza España de Barcelonafunciona con retrasos de hasta 10 minutos, debido a la avería de un tren de mercancías.
Servicio alternativo por carretera por las obras de Sant Vicenç de Calders de Renfe
Las obras afectarán a los tramos sur de las líneas R2 y R4 y los trenes regionales del sur. Lea más en este enlace.
