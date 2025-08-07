Un mecánico expone estas 5 reglas de la DGT: "No te dicen que rompen tu coche y que puedes tener un accidente"

La función de la Dirección General de Tráfico (DGT) es regular y disciplinar el tráfico en las vías interurbanas y travesías de España. El organismo se encarga de implementar, mantener y mejorar los sistemas de transporte y promover la seguridad vial. Por este motivo, incluye normativas que aseguran una conducción óptima de los conductores y la viabilidad de los vehículos.

No obstante, hay expertos en automóvil que no están de acuerdo con algunas de las reglas del código de circulación. El mecánico @bernideldesguace ha compartido un vídeo en sus redes sociales criticando cinco normas de la DGT.

"La gente no piensa antes de hacer las cosas: Ni los que hacen las normas, ni los que las siguen", comienza el creador de contenido. La primera regla que comenta el técnico es la obligación de circular a 30 kilómetros por hora en ciudad.

Según el mecánico, esta norma obliga al vehículo a circular en máximas revoluciones, con una segunda marcha muy alta o con una tercera muy baja: "Fuerza el motor, generando carbonilla y gastando más combustible".

@bernideldesguace 5 normas de circulación que parecen una broma (pero no lo son) 1️⃣ PROHIBIDO LAVAR EL COCHE EN LA CALLE 🧽🚫: Aunque lo dejes reluciente, si lo haces en la vía pública te puede caer una multa por contaminar el alcantarillado. Limpio pero multado. 2️⃣ NO PUEDES LLEVAR LA COMPRA EN EL ASIENTO DEL COPILOTO 🛍️🪑: Si frenas fuerte y la bolsa se mueve, te pueden sancionar por no asegurar bien la carga. La lechuga peligrosa. 3️⃣ TOCAR EL CLAXON EN ZONAS DE HOSPITALES 📣🏥: Aunque lo hagas para avisar de algo real, si hay un cartel que lo prohíbe, te multan. O te lo susurras al de al lado, no sé. 4️⃣ PROHIBIDO COMER CHICLE CONDUCIENDO 🍬🚗: Sí, hay agentes que consideran esto una distracción. Lo siguiente será multar por bostezar. 5️⃣ MULTA POR TENER EL COCHE SUCIO POR FUERA 🚘💨: No solo por matrícula ilegible: si está muy guarro y un agente lo considera “abandono”, puede sancionarte. Tu coche, tu responsabilidad… estética. ♬ original sound - bernideldesguace

En segundo lugar, el especialista se ha mostrado muy crítico con el sistema Star-Stop, uno de los avances más significativos y que se incluye en la mayoría de modelos recientes. "Cada vez que arranca y para el motor estás fundiendo antes la batería, el motor de arranque y jodiendo la lubricación", advierte en la publicación.

A continuación, el mecánico pone en duda la recomendación de encender las luces de día. El organismo señala que este gesto mejora la visibilidad en coches antiguos que no tienen luces diurnas. Sin embargo, esta práctica podría ser perjudicial para este tipo de vehículos.

"Fundes bombillas, fuerzas el alternador y te cargas la batería más deprisa", alerta el vídeo. Seguidamente, Berni es crítico con la instalación de algunos badenes o resaltos, que pueden provocar daños mecánicos graves en el coche, porque "revientan amortiguadores, llantas, bajos e incluso el cárter".

Finalmente, el vídeo termina valorando el riesgo de incorporarse a una autovía demasiado lenta, una conducta que se acostumbra a justificar por precaución. "Si entras a 40 en una vía de 120, te arriesgas a que te coman el culo", dice con sarcasmo.