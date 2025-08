Un mecánico expone estas 5 reglas de la DGT: "No te dicen que rompen tu coche y que puedes tener un accidente"

5 normas de circulación que parecen una broma (pero no lo son) 1️⃣ PROHIBIDO LAVAR EL COCHE EN LA CALLE 🧽🚫: Aunque lo dejes reluciente, si lo haces en la vía pública te puede caer una multa por contaminar el alcantarillado. Limpio pero multado. 2️⃣ NO PUEDES LLEVAR LA COMPRA EN EL ASIENTO DEL COPILOTO 🛍️🪑: Si frenas fuerte y la bolsa se mueve, te pueden sancionar por no asegurar bien la carga. La lechuga peligrosa. 3️⃣ TOCAR EL CLAXON EN ZONAS DE HOSPITALES 📣🏥: Aunque lo hagas para avisar de algo real, si hay un cartel que lo prohíbe, te multan. O te lo susurras al de al lado, no sé. 4️⃣ PROHIBIDO COMER CHICLE CONDUCIENDO 🍬🚗: Sí, hay agentes que consideran esto una distracción. Lo siguiente será multar por bostezar. 5️⃣ MULTA POR TENER EL COCHE SUCIO POR FUERA 🚘💨: No solo por matrícula ilegible: si está muy guarro y un agente lo considera “abandono”, puede sancionarte. Tu coche, tu responsabilidad… estética.