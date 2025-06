Los menores de 15 años podrán viajar gratis en los autobuses municipales de Sevilla a partir del 1 de julio

Los menores de 15 años podrán viajar gratis en Tussam desde el próximo 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025, tal como confirman desde el Consistorio. Esta medida es posible gracias a que la empresa municipal de autobuses urbanos se ha acogido al nuevo decreto del Ministerio de Transportes, que subvenciona la gratuidad de este servicio para la población infantil hasta los 14 años (incluido).

Hace unos días, el departamento dirigido por Óscar Puente publicó la lista de las 141 entidades locales, supramunicipales y comunidades autónomas admitidas en las "ayudas directas al transporte público para el segundo semestre de 2025". Una de las seleccionadas, de hecho, era el Ayuntamiento de Sevilla, que ahora confirma que Tussam aplicará esta bonificación a los más jóvenes.

Otras capitales andaluzas como Granada también han anunciado ya que pondrán en marcha la gratuidad a partir del próximo martes. El portavoz del Gobierno municipal de esta ciudad, Jorge Saavedra, explicó que esta ayuda concedida por el Ministerio de Transportes "se aplicará sobre los bonos de transporte urbano, y su cuantía será el valor resultante del total de viajes acogidos a gratuidad infantil para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025".

No habrá descuentos, sin embargo, en Sevici. El Ministerio anunció el pasado mes de marzo una línea de ayudas para "rebajar al menos un 50% el precio de los abonos recurrentes de los servicios públicos de préstamo de bicicletas durante todo 2025". Aunque el sistema que funciona en Sevilla, operado por la concesionaria JCDecaux, no se podrá acoger a estas subvenciones, y se mantendrán por tanto los mismos costes.

Desde el Ayuntamiento detallaron que "estas ayudas se conceden directamente a las administraciones". Como en el caso de la capital andaluza este servicio lo ofrece una empresa privada gracias a una concesión, "no se pueden solicitar las subvenciones del Ministerio de Transportes". "No es que no queramos, es que no podemos; en caso de que fuera posible, se solicitaría", aclararon fuentes municipales a El Correo de Andalucía.