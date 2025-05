Última hora del robo de cables en los trenes y retrasos en el AVE Madrid-Sevilla, en directo: líneas afectadas, pasajeros y retrasos en Renfe

Andalucía acusa al Gobierno de "inoperancia" y "sabotear Renfe"

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha acusado este lunes al Gobierno de España de "una muestra más de inoperancia" al no "ser capaz de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos" que llevan "atrapados más de diez horas en un tren" como consecuencia del robo de cobre en la línea ferroviaria que une Madrid con Sevilla. En declaraciones a los medios, España ha señalado que el Gobierno "sabotea a Renfe" al "deteriorar el AVE como nunca por no dotarlo de los recursos suficientes". Ante estos hechos, la portavoz del Gobierno de Juanma Moreno ha apremiado al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a todo el Gobierno a "actuar lo antes posible" y a "dar explicaciones". "Esperemos que no ocurra lo mismo que con el apagón, que una semana después todavía seguimos en la oscuridad informativa más absoluta".