Última hora del robo de cables en los trenes y retrasos en el AVE Madrid-Andalucía, en directo: líneas afectadas, pasajeros y retrasos en Renfe

El PSOE llama “carroñero político” a Feijóo

“Cada vez que hay un acto vandálico en nuestro país, ya sea un atentado contra una sede del PSOE o el sabotaje de una línea de AVE, aparece el carroñero político. Se trata de una especie oriunda de la derecha y la extrema derecha españolas que, tanto con sus silencios como con sus tuits, siempre trata de aprovechar la desgracia ajena para intentar reanimar su maltrecha carrera política. Es lo que ha hecho Feijóo esta mañana, al que el sabotaje de la línea de alta velocidad no le interesa ni siquiera para condenarlo, y solamente trata de arrimar el ascua a su sardina aprovechándose de las molestias que están sufriendo los pasajeros”, señalan fuentes de la dirección socialista. “Este sabotaje está hecho a conciencia y en una zona sin cámaras. Sabían lo que hacían, pero a Feijóo no le importa. Él intenta rascar unos votos hasta en situaciones en las que la seguridad de los pasajeros podría haberse puesto en peligro por unos desalmados. Pero Feijóo solo piensa en su valoración pública. Unos datos que reflejan que no lo quieren ni los suyos, y por eso actúa en el ámbito de carroñerismo político tanto cuando habla, como cuando calla”, concluyen en la cúpula del PSOE.