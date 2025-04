Una polémica cámara de vigilancia llega a España e indigna a los vecinos: miles de multas

La Dirección General de Tráfico sigue aumentando el número de radares en las carreteras españolas. Según el tercer Observatorio de Radares publicado en 2024, hay instalados 2.941 radares en el país. Una cifra que sigue aumentando año tras año, pues la previsión de la DGT es instalar 122 nuevos puntos de control de velocidad este año.

El principal objetivo de los radares es garantizar la seguridad vial, pues tienen la función de detectar y disuadir el exceso de velocidad. Según la DGT, la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 21% de los siniestros mortales.

De hecho, un estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) demostró que si las velocidades medias descendieran en tan solo 1 km/h en todas las carreteras de la Unión Europea se estima que cada año podrían prevenirse 2.200 muertes en la carretera.

España, pionera en seguridad vial

La continua instalación de nuevos radares de velocidad han convertido España en un país pionero en materia de seguridad vial. Con una media de 35 fallecidos por millón de habitantes, se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en 44 fallecidos por millón de habitantes. Por ello, la Comisión Europea ha elegido a España para asesorar a países como Grecia o Rumanía en materias relacionadas con la seguridad vial.

Sin embargo, los radares de tráfico no están exentos de polémica. Algunos de ellos, se encuentran colocados en puntos que pueden llegar a afectar la fluidez del tráfico. En los peores casos, se acusa a los radares de estar en una ubicación estratégica que tiene como objetivo la "recaudación".

La polémica nueva cámara de vigilancia

Esto es de lo que se acusa a una nueva cámara de vigilancia instalada en una señal de STOP. Se encuentra en Torrejón del Rey (Guadalajara), y la gran cantidad de sanciones impuestas ha indignado a los vecinos de la zona.

En el programa 'En Boca de Todos' del canal 'Cuatro', realizó el pasado enero un reportaje sobre las más de 4.000 multas que habían sufrido los conductores del territorio debido a este dispositivo de control.

Tal y como se cuenta en el programa, la infracción es debido a que "los conductores realizan un ceda el paso en el STOP". La cámara fotografía a todos los coches que no se detengan por completo, propiciando una sanción al infractor. Esta consiste en una multa económica de 200 euros y la retirada de cuatro puntos en el carné de conducir por no respetar una señal de "detención obligatoria".

"Afán recaudatorio"

"No están preocupados por la seguridad, solo vemos un afán recaudatorio. Nosotros no defendemos que no se haga el stop, sino que pensamos que se deberían estudiar otros sistemas.", argumentan los habitantes de Torrejón del Rey.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Belén Manzano Saguar, responde a las quejas de los vecinos: "Un informe de la Guardia Civil nos informó de que hubo un total de siete accidentes en esa zona y, durante este año, solo ha habido dos".

Este es un caso similar al ocurrido en La Jonquera (Alt Empordà, Girona), en el que un radar situado en la N-II más de 55.000 multas desde su instalación el mes de octubre. En consecuencia, el bloque de la oposición acusó a la alcaldesa de la localidad, Míriam Lanero de haber puesto en marcha el radar "sin tener en cuenta otras formas de pacificar la zona".