Huelga en Renfe Rodalies Catalunya, hoy en directo: última hora de las afectaciones en las líneas y trenes

Las malas expectativas de los afectados sobre el futuro de la red ferroviaria

Jordi, usuario de la R3, desconocía que había paros de los sindicatos minoritarios, pero ha lamentado que la situación no es en absoluto novedosa. "Llevo 20 años soy usuario de Rodalies y durante los 20 años ha habido caos, no es nuevo", ha dicho. Preguntado por ACN sobre si confía en que haya mejoras en el servicio, ha sido rotundo: "Sinceramente, si depende de Renfe y Adif, no".