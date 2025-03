Incidencias en Rodalies Renfe Catalunya, en directo: hora de las manifestaciones hoy, retrasos en trenes y líneas afectadas

"La situación es insostenible"

"Tarragona está abandonada, cuando hay problemas en los trenes no tenemos información fiable, sufrimos desequilibrio territorial y hay muchas cancelaciones de trenes; queremos unas infraestructuras pensadas para nosotros, y no hechas de rebote para el turismo y las mercancías", reclama Anna Gómez, de Dignitat a Vies. La plataforma, nacida en Tarragona, reivindica un servicio digno para las comarcas tarraconenses pero remarca que el problema no solo existe en el sur: "La R16, la R15, la R2, la R3... Todos estamos mal, la situación es insostenible en toda Catalunya, por eso la convocatoria es general y no solo en Tarragona".