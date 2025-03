Huelga de Renfe, desconvocada, hoy en directo: incidencias y retrasos en trenes de Rodalies, media distancia, AVE y larga distancia

Los usuarios de Rodalies siguen emitiendo quejas, pese a estar "normalizado"

Aunque Renfe ha asegurado de que la situación está "normalizada" en Catalunya, los usuarios siguen denunciando que no pueden regresar a sus casas. "He cogido el primer tren de la R2s que salía de Sants desde las 14 horas de la tarde y nos han echado a todos por incidencias en el servicio. Ha pasado un exprés en el que no hemos podido subir porque estaba abarrotado y seguimos esperando una alternativa para poder volver a casa. Marca unos 40 minutos para el próximo", explica un usuario a El Periódico. Otro usuario ha reclamado en 'X' que lleva hora y media esperando la R4 en plaza Catalunya y que no ha pasado ningún tren.