¿Cómo reaccionar al conducir ante una riada o en un paso subterráneo anegado?

La borrasca Jana activará este domingo alertas amarillas y naranjas por tormentas, fuertes vientos, nevadas y fenómenos costeros en once comunidades autónomas, según la predicción emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las tormentas que están previstas en Catalunya desde este viernes y hasta el domingo al mediodía suponen una complicación añadida para los conductores. Una de las consecuencias de estas fuertes tormentas son las riadas, que convierte un cauce habitualmente seco en un torrente de agua que anega la calzada, y la acumulación de agua en pasos subterráneos. En episodios de gota fría, que dejan lluvias abundantes en forma de tormenta y la creación de riadas, el 50% de las víctimas mortales se produjeron en el interior de vehículos arrastrados por las aguas o cuando intentaban escapar de ellos.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) nos ofrecen una serie de consejos para saber cómo actuar al volante ante este tipo de imprevistos meteorológicos.

Evitar el coche si hay previsión de tormentas

Restringir al máximo los trayectos por zonas de lluvias intensas y permanecer atentos a las predicciones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades. Si ese día podemos evitar coger el coche, nos ahorraremos exponernos al peligro.

De la vuelta y busque un camino alternativo

Pero en caso de que no nos queda otra opción que conducir bajo una intensa tormenta y por zonas que potencialmente se pueden acumular agua en el piso, evite toda exposición al riesgo y no intente atravesar ningún torrente o paso subterráneo.

Tenga en cuenta que cuando el agua llega a media rueda el vehículo pierde adherencia en las ruedas motrices y cuesta dirigirlo. Cuando el agua ya está por encima de media rueda el vehículo es arrastrado sin control. No debería cruzar nunca una riada ni adentrarse en un paso subterráneo anegado y aún menos si no puede evaluar su profundidad. En estos casos la mejor opción es dar media vuelta y buscar un trayecto alternativo que sea más seguro y no nos exponga al peligro.

En caso de quedar atrapados, al techo

En caso de ser sorprendido por un tormenta por sorpresa y esta le ha arrastrado a un cauce o avenida de agua que ha invadido la calzada, intente salir del coche.

La primera opción es hacerlo, siempre que se pueda, por la ventanilla, para evitar el contacto con el agua. Es posible que con la acumulación de agua tenga problemas para bajarla, en ese caso no dude en romper el cristal. Si no puede salir por la ventanilla, entonces la mejor opción es hacerlo por la puerta, a ser posible a favor de la corriente. Y desde ahí situarse sobre el techo y permanecer allí para estar más seguro y ser visible a los medios de recate.