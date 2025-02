¿Qué significa la señal de radar amarilla de la DGT?

Si alguna vez has visto una señal de radar de color amarillo en la carretera y te has preguntado qué significa, no eres el único. La DGT ha introducido esta señal en varias vías, pero pocos conductores conocen su verdadero propósito. ¿Es un simple aviso, una nueva forma de sanción o un método para mejorar la seguridad vial?

Los radares fijos y los de tramo deben estar señalizados siempre, pero los móviles no tienen esa misma obligación. Sin embargo, la señal de tráfico amarilla de radares sí que puede hacer un llamamiento a que existe uno de estos tipos de radares.

La señal S-991g que es amarilla y avisa de radares

No solo es que te venga bien como conductor saber reconocer todas las señales, sino que si estás estudiando para sacarte el carnet de conducir es preciso que la conozcas. De hecho, durante el año pasado, una de las preguntas más falladas en el examen teórico fue de señales de tráfico.

Así pues, en el catálogo de señales de la DGT aparece esta con el nombre S-991g, fácil de reconocer por su color amarillo llamativo y las figuras del helicóptero y el dron. Además, suele ir acompañada del número de kilómetros en los que el radar actúa.

Por lo tanto, esta señal hace referencia a radares de velocidad, pero aéreos con los míticos helicópteros Pegasus de la DGT o con drones. No obstante, el pictograma puede cambiar, porque si esos radares van a por un vehículo concreto en el dibujo aparecerá únicamente ese vehículo.

Por ello, te conviene estar atento a estas señales de tráfico, porque los helicópteros Pegasus van incorporados con un radar que tiene ciertas características. Por ejemplo, son vehículos que pueden detectar los excesos de velocidad a 300 metros de altura. Seguro que has visto más de alguna vez las típicas imágenes desde la altura de los radares de los helicópteros Pegasus.

No es sencillo escaparse de estos vehículos, aunque la DGT no suele sacarlos a controlar la velocidad del tráfico en días de climatología adversa. Esto mismo se debe a que es totalmente necesario que la visibilidad sea óptima para captar las imágenes.

En definitiva, la señal S-991g avisa de los controles de velocidad con medios aéreos y es fácilmente visible con su color amarillo. Por lo tanto, debes tenerla en cuenta para que no te lleves una sorpresa en caso de que te llegara una multa por exceso de velocidad.