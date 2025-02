Huelga de agricultores: carreteras cortadas y protestas, en directo

Movilización el jueves

El Gremi de la Pagesia Catalana, la nueva marca de Revolta Pagesa, celebró este jueves una jornada de movilizaciones en Girona y en Tortosa, para recordar que hace justo un año que se iniciaron las protestas del sector agrario que llevaron los tractores hasta la misma ciudad de Barcelona. Las concentraciones, que también están previstas en Tarragona y en Tremp (Pallars Jussà), son la previa de una nueva tanda de movilizaciones que el Gremi ha convocado para el próximo lunes en una quincena de puntos de la geografía catalana. A diferencia de lo que ocurrió en 2024, en esta ocasión las organizaciones mayoritarias del sector, Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), no secundan las acciones. "No nos parece que esta sea el momento", ha indicado a este diario el presidente de JARC, Joan Carles Massot, que ha asegurado que en la actualidad hay varias vías de negociación abiertas con las administraciones.

