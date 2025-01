TMB avisa a los propietarios de perros: "Por su seguridad…"

Es habitual ver perros en el transporte público de Barcelona, por lo que la unidad gestora Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recordado a través de sus redes sociales cómo debe ser el comportamiento de estas mascotas a bordo de los vagones.

Aviso sobre las escaleras

En una de las recientes publicaciones en X, TMB ha recordado que los perros deben ser pasajeros ejemplares en el transporte público y no causar problemas. Para evitar incidentes, también han aconsejado que estos no utilicen las escaleras mecánicas, recordando que, por su seguridad, es mejor que utilicen las escaleras convencionales o el ascensor: "Recuerda, si viajas con un perro, no utilices las escaleras mecánicas, por su seguridad. Pueden usar los ascensores y las escaleras de piedra".

Correa y bozal

En la publicación, también se incluye una fotografía que recuerda que los perros deben estar atados con una correa, de máximo 50 centímetros, y llevar puesto el bozal mientras estén usando el transporte público.