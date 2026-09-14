Tiempo en Catalunya hoy martes: cuenta atrás antes de la llegada de las lluvias a Barcelona y buena parte del litoral

Catalunya ha comenzado la semana inmersa en un tiempo estival con temperaturas superando los 30ºC en muchas zonas. Y es que este lunes los termómetros han continuado subiendo hasta alcanzar los 36ºC en zonas del interior de Lleida y Tarragona.

En la provincia de Barcelona, los valores se han mantenido cerca de los 30 ºC y los han superado en diversos municipios.

Sin embargo, el otoño ya asoma tras un verano y un arranque de septiembre marcados por récords de calor.

El tiempo el martes

Hoy martes será el último día de calor de la semana en la comunidad autónoma: Catalunya amanecerá con el cielo despejado en toda su geografía y sin lluvias a la vista. El aire cálido en altura y las altas presiones serán los causantes del aumento de las temperaturas, que rozarán los 40ºC en zonas de Ponent y las Terres de l'Ebre. En el litoral de Barcelona y Girona las máximas serán más moderadas y se moverán entre los 28ºC y los 32ºC.

Además, se podrían registrar noches tropicales en la costa, un fenómeno cada vez más frecuente en estos últimos años.

Llega un nuevo frente

El miércoles llegará una masa de aire frío en altura que provocará un descenso generalizado de los termómetros en toda Catalunya. Aunque se espera que el día comience soleado, el cielo comenzará a cubrirse a medida que avance la jornada y las máximas se mantendrán por debajo de los 30ºC en conjunto.

A partir del mediodía llegarán los primeros chubascos locales a puntos del litoral y prelitoral y se irán extendiendo por el Pirineo, Prepirineo y la Catalunya Central. En general, serán de intensidad débil o moderada, pero pueden llegar a acumular cantidades considerables de agua e ir acompañados de tormenta y granizo.

Aviso amarillo

Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en la provincia de Girona y en el litoral y prelitoral barcelonés. En Tarragona y Lleida el tiempo será más estable, aunque no se descartan lluvias.

De cara al jueves la atmósfera continuará inestable: por la mañana podrían caer los últimos resquicios de lluvia, y la tramuntana y el mistral soplarán con fuerza, especialmente en la Costa Brava y el litoral de Barcelona.

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Las temperaturas seguirán bajando y en general oscilarán entre los 22 y los 26 grados, un ambiente puramente otoñal e ideal para las actividades al aire libre.