Tiempo en Catalunya mañana lunes: últimos días de calor en Barcelona antes de la llegada de una nueva borrasca

Catalunya despide el fin de semana bajo la estabilidad y la calma meteorológica, con jornadas marcadas por el sol y el ambiente apacible en prácticamente todo el territorio. Tras una semana marcada por los altibajos atmosféricos, donde se han vivido jornadas de tormentas y de sol, parece que esta semana el tiempo continuará en la misma línea.

Este lunes llegará un anticiclón que hará subir las temperaturas hasta superar los 35ºC en zonas de Ponent y del interior de las Terres de l'Ebre. En las comarcas del interior de Girona las máximas rozarán los 34ºC y en la costa alcanzarán los 30ºC en la mayoría de municipios. El cielo se mantendrá despejado en general, excepto por el paso de alguna nube baja en los Pirineos.

Será una jornada de bochorno en Catalunya y sin lluvias a la vista.

Último día de calor

Las previsiones del martes apuntan a una jornada tranquila, con valores que volverán a superar las marcas del día anterior, con 36 grados de máxima en Lleida y Tarragona y 30ºC en Barcelona. A partir de la tarde crecerán nubes de evolución que comenzarán en el Pirineo, y se irán extendiendo por la noche al resto del territorio.

Y es que el miércoles llegará un nuevo frente activo procedente del norte de Europa que traerá precipitaciones a todo el territorio. Los chubascos comenzarán en los Pirineos y no será hasta la tarde cuando comenzarán a extenderse por toda Catalunya. Las lluvias se irán intensificando y se esperan tormentas fuertes en Barcelona y Girona. Además, el viento de Tramuntana y Mistral soplará con intensidad en Girona y el norte de Barcelona y se espera una bajada generalizada de las temperaturas que dejará los valores por debajo de los 30ºC en conjunto.

Ambiente otoñal

El ambiente otoñal continuará a lo largo del jueves: las precipitaciones se limitarán a los Pirineos, pero no se descarta alguna lluvia matinal en la costa de Barcelona. Las mínimas tocarán fondo, con menos de 20ºC en la costa e, incluso, de 15ºC en gran parte del interior. Las máximas también serán suaves y no alcanzarán los 30ºC en ningún punto.

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El tiempo mejorará progresivamente a medida que avance la jornada hasta el viernes, cuando se esperan menos nubes y más ratos de sol en general. Los valores subirán ligeramente, pero se espera un suave y agradable.